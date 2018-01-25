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    Латвійська авіакомпанія збільшить кількість рейсів між Одесою і Ригою

    АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen
    Латвійська авіакомпанія аirBaltic у літній період навігації 2018 року (з 25 березня) збільшить частоту польотів між Одесою і Ригою. Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на компанію. Зазначається, що у березні, червні та жовтні буде виконуватися три рейси на тиждень, а в липні та серпні частота зросте до
    • Сьогодні, 07:16
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    Літак&nbsp;авіакомпанії аirBaltic
    Літак авіакомпанії аirBaltic

    АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen

    Латвійська авіакомпанія аirBaltic у літній період навігації 2018 року (з 25 березня) збільшить частоту польотів між Одесою і Ригою.

    Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на компанію.

    Зазначається, що у березні, червні та жовтні буде виконуватися три рейси на тиждень, а в липні та серпні частота зросте до шести рейсів в тиждень.

    АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen.

    У минулому році авіакомпанія перевезла на рейсах між Ригою і українськими містами 113,5 тисяч пасажирів, що на 54,4% перевищило показник 2016 року.

    Нагадаємо, видання OAG Aviation Solutions визнало латвійську національну авіакомпанію airBaltic найпунктуальною в світі в 2017 році.

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