Латвійська авіакомпанія збільшить кількість рейсів між Одесою і Ригою
- Сьогодні, 07:16
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АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen
Латвійська авіакомпанія аirBaltic у літній період навігації 2018 року (з 25 березня) збільшить частоту польотів між Одесою і Ригою.
Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на компанію.
Зазначається, що у березні, червні та жовтні буде виконуватися три рейси на тиждень, а в липні та серпні частота зросте до шести рейсів в тиждень.
АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen.
У минулому році авіакомпанія перевезла на рейсах між Ригою і українськими містами 113,5 тисяч пасажирів, що на 54,4% перевищило показник 2016 року.
Нагадаємо, видання OAG Aviation Solutions визнало латвійську національну авіакомпанію airBaltic найпунктуальною в світі в 2017 році.