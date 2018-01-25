Латвійська авіакомпанія збільшить кількість рейсів між Одесою і Ригою

АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen

Латвійська авіакомпанія аirBaltic у літній період навігації 2018 року (з 25 березня) збільшить частоту польотів між Одесою і Ригою. Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на компанію. Зазначається, що у березні, червні та жовтні буде виконуватися три рейси на тиждень, а в липні та серпні частота зросте до



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Літак авіакомпанії аirBaltic

АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen

Латвійська авіакомпанія аirBaltic у літній період навігації 2018 року (з 25 березня) збільшить частоту польотів між Одесою і Ригою.

Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій» з посиланням на компанію.

Зазначається, що у березні, червні та жовтні буде виконуватися три рейси на тиждень, а в липні та серпні частота зросте до шести рейсів в тиждень.

АirBaltic літає між Ригою і Одесою на літаках Boeing 737 і Bombardier Q400NextGen.

У минулому році авіакомпанія перевезла на рейсах між Ригою і українськими містами 113,5 тисяч пасажирів, що на 54,4% перевищило показник 2016 року.

Нагадаємо, видання OAG Aviation Solutions визнало латвійську національну авіакомпанію airBaltic найпунктуальною в світі в 2017 році.