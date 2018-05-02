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    Українська митниця не здатна забезпечити економічну безпеку держави — Макаренко

    Екс-глава Митної служби підкреслює, що в української митниці два з половиною роки немає керівника
    Українська митниця деградувала. Вона непрофесійна, морально розкладена і не здатна забезпечувати економічну безпеку держави. Про це заявив екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко у програмі «Гордон». На питання «Це вирок чи це можна змінити?» Макаренко говорить, що «це доконаний факт, і
    • Сьогодні, 14:56
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    Анатолій Макаренко
    Анатолій Макаренко

    Екс-глава Митної служби підкреслює, що в української митниці два з половиною роки немає керівника

    Українська митниця деградувала. Вона непрофесійна, морально розкладена і не здатна забезпечувати економічну безпеку держави. Про це заявив екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко у програмі «Гордон».

    На питання «Це вирок чи це можна змінити?» Макаренко говорить, що «це доконаний факт, і перебудовувати щось інше в системі координат Державної фіскальної служби неможливо», підкреслюючи при цьому, що в української митниці два з половиною роки немає керівника.

    «Начальник Вінницької податкової адміністрації, який став в.о. заступника голови ДФС у Романа Михайловича Насірова, Мирослав Продан, нині – ще й в.о. голови ДФС. Лише в.о., а керівника немає! Директор департаменту організації митного контролю звільнився, усі департаменти вбиті, знищені, залишилося один-два. Митницю обезголовлено!» - пояснює Макаренко.

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    Екс-глава Митниці переконаний, що ця ситуація влаштовує «рішал» та «смотрящих», які «п’ють кров з економіки України».

    «Але це ненормально для країни з такими кордонами, населенням і економікою», - підкреслює він.

    Також ненормальним Макаренко вважає той факт, що українська митниця сьогодні працює з Кримом, як з іншою державою.

    Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки. Відзначимо, він має позначку «невідкладний». 

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