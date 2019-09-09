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    Економіка та фінанси

    Українська сім’я витрачає щомісяця майже 9 тисяч гривень: найбільше - на харчування

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    <p>3,1% своїх доходів люди вкладають на депозити в банках</p> - Українська сім’я витрачає щомісяця майже 9 тисяч гривень: найбільше - на харчування

    3,1% своїх доходів люди вкладають на депозити в банках

    На відпочинок і дозвілля українцям залишається близько 140 гривень на місяць, свідчать дані Держстату

    За результатами опитування домогосподарств у першому кварталі 2019 року, середньостатистична українська сім’я витрачає щомісяця 8,8 тис. грн.

    За даними Державної служби статистики, найбільше коштів українці витрачають на харчування – 44,7% від усіх витрат або 3592 грн, та комунальні платежі – 1720 грн.

    На проїзд у транспорті йде 361 грн, купівлю ліків – 408 грн, на куріння – 180 грн, на алкоголь – близько 104 грн.

    На відпочинок і дозвілля залишається близько 140 грн.

    3,1% своїх доходів люди вкладають на депозити в банках.

    Також Держстат повідомив, що кияни заробляють в два рази більше, ніж більшість інших українців.

    До слова, за даними Держстату, за підсумками липня 2019 року розмір середньої номінальної зарплати в Україні зріс на 188 гривень або на 1,7% проти попереднього місяця.

    Джерело: Finance

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