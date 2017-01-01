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    Українське вугілля має стати пріоритетом — радник міністра енергетики

    Розвиток власного видобутку вугілля — ключовий фактор для досягнення енергетичної безпеки країни, — Чех
    Українське вугілля марки Г є ключовим фактором енергетичної безпеки країни. Про це заявив радник Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех. «Я повністю згоден із заявами уряду і міністра про те, що українське вугілля повинно бути пріоритетом №1. Розвиток власного видобутку вугілля — це ключовий фактор для досягнення
    • Сьогодні, 14:43
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    Розвиток власного видобутку вугілля — ключовий фактор для досягнення енергетичної безпеки країни, — Чех

    Українське вугілля марки Г є ключовим фактором енергетичної безпеки країни. Про це заявив радник Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

    «Я повністю згоден із заявами уряду і міністра про те, що українське вугілля повинно бути пріоритетом №1. Розвиток власного видобутку вугілля — це ключовий фактор для досягнення енергетичної безпеки країни», — сказав він.

    На думку радника міністра, імпорт вугілля є тимчасовою вимушеним заходом. Зниження залежності від імпорту дозволить уповільнити зростання тарифів.

    «Ми всі повинні розуміти, що імпорт — це тимчасово рішення, і потрібно йти до того, щоб знижувати обсяги закупівель за кордоном не тільки антрациту, а й вугілля марки Г і ДГ. Тому українське вугілля — на першому місці, імпортне — на другому. Стабілізація роботи вугільної галузі, нарощування обсягів видобутку вугілля газової групи (марка Г — ред.) не тільки сповільнять зростання роздрібних цін на електроенергію, а й істотно підвищать рівень енергобезпеки країни», — зазначив він.

    «Слід також врахувати, що запит на такий обсяг вугілля неможливо задовольнити імпортом із заморських країн виходячи із сьогоднішніх можливостей вугільних терміналів наших портів, які оцінюються на рівні 4 млн тонн на рік. Тому акцент на концентрацію ресурсів і зусиль, спрямованих на збільшення видобутку українського вугілля, є найкращим рішенням. Головне — не прогавити час!» — вважає радник міністра.

    Пріоритетність українського вугілля буде стимулювати якнайшвидше переведення антрацитових блоків ТЕС на марку Г. В економіці країни з'являться додаткові гроші.

    «Електрогенеруючі компанії підтримають зростання видобутку платоспроможним попитом на енергетичне вугілля. Досить реалізованим є план реконструкції ще шести антрацитових енергоблоків з метою їх переведення на спалювання вугілля газової групи, довівши їх загальну кількість до 10. А це вже платоспроможний попит на 9 мільйонів тонн вугілля на рік. Такі гроші не повинні піти з економіки України!» — підкреслив Сергій Чех.

    Як повідомлялося, Уряд України зацікавлений у нарощуванні видобутку українського вугілля. На думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, імпорт вугілля негативно позначається на економіці України, оскільки порушує баланс міжнародної торгівлі.

    вугілля гроші імпорт
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