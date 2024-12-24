Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії
Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми DPL
фото з відкритих джерел

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії

Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначило Міністерство фінансів, фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в межах Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії. Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми. До зазначеного траншу було досягнуто результатів для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектора та логістичної інфраструктури.

Як відомо, Україна закінчує 2024 рік в умовах фінансової стійкості. За словами глави українського уряду, понад 16 млрд євро Україна отримала від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже $5,4 млрд – за програмою співпраці з МВФ.

«Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш. Пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів», – додав прем'єр.

За 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн – на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

До слова, Україна починає отримувати перші кошти шляхом заморожених російських активів. Світовий банк надасть $2 млрд доларів через механізм DPL.

Читайте також:

Теги: Японія гроші Велика Британія фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубль продовжує падати
Почалися перші кроки РФ до банкрутства
29 листопада, 12:24
Долар дорожчає четвертий день поспіль
Курс долара оновив історичний максимум
26 листопада, 19:51
Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт
Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт
27 листопада, 00:49
Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
28 листопада, 20:19
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Парижі, 11 листопада 2024 року
Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ
3 грудня, 00:48
Сото побив рекорд іншого бейсболіста японця Шохея Отані
Найбільший контракт в історії спорту. Бейсболіст Сото отримає $765 млн від «Метс»
9 грудня, 15:57
Торік уряд скасував мораторій, який забороняв накладення санкцій за накопичення боргів, тож з хронічними боржниками у компанії вирішили боротися штрафними санкціями
Кияни заборгували за тепло і гарячу воду 7 млрд грн. Хто серед найбільших боржників?
14 грудня, 06:28
Перед вступом на посаду у Трампа зникають вороги
Глави корпорацій та колишні вороги шукають миру з Трампом – ВВС
18 грудня, 19:35
Юрій Лебедин (зліва) та Микола Корецький (справа) задекларували солідні суми
Двоє депутатів Полтавської облради виявилися фанатами російського рубля та бізнесу РФ
Вчора, 21:00

Економіка

Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії
Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії
Шмигаль розповів про стан економіки України наприкінці року
Шмигаль розповів про стан економіки України наприкінці року
ЄС виділив Україні 86 млн євро: на що підуть кошти
ЄС виділив Україні 86 млн євро: на що підуть кошти
Центр гастрономічної індустрії. Який регіон став лідером за прибутками
Центр гастрономічної індустрії. Який регіон став лідером за прибутками
Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці: металурги звернулися до уряду
Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці: металурги звернулися до уряду
Україна отримала $1,1 млрд від МВФ: куди підуть гроші
Україна отримала $1,1 млрд від МВФ: куди підуть гроші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
30K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
15K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
13K
Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua