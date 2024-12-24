Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії

Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначило Міністерство фінансів, фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в межах Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії. Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми. До зазначеного траншу було досягнуто результатів для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектора та логістичної інфраструктури.

Як відомо, Україна закінчує 2024 рік в умовах фінансової стійкості. За словами глави українського уряду, понад 16 млрд євро Україна отримала від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже $5,4 млрд – за програмою співпраці з МВФ.

«Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш. Пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів», – додав прем'єр.

За 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн – на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

До слова, Україна починає отримувати перші кошти шляхом заморожених російських активів. Світовий банк надасть $2 млрд доларів через механізм DPL.