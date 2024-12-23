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Центр гастрономічної індустрії. Який регіон став лідером за прибутками

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Центр гастрономічної індустрії. Який регіон став лідером за прибутками
Більш ніж у два з половиною рази приросли доходи компаній у Києві: 23 млрд грн у 2023 році проти 8,9 млрд грн у 2022
фото з відкритих джерел

Найбільші доходи у столичних ресторанах, а також на Дніпропетровщині та Львівщині

Київ став лідером за показниками чистого доходу у ресторанній сфері. У 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 млрд грн, що складає 72% від усього доходу в Україні. Про це повідомляють аналітики YC.Market.

Так, у столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що, фактично, робить її центром гастрономічної індустрії, йдеться у дослідженні.

Дніпропетровська область – друга за чистими доходами, які у 2023 році склали 1,6 млрд грн (5%). Тут активно працює понад 200 компаній. 

Чистий дохід компаній Львівської області у 2023 році склав майже 1,4 млрд грн (4,4%), що забезпечило області третє місце. На Львівщині активно працює понад 400 підприємств гастрономічної індустрії.

Центр гастрономічної індустрії. Який регіон став лідером за прибутками фото 1
фото: blog.youcontrol.market

Більш ніж у два з половиною рази приросли доходи компаній у Києві: 23 млрд грн у 2023 році проти 8,9 млрд грн у 2022. На другому місці за приростом доходів – Рівненська область. Чистий дохід області приріс більш ніж удвічі (128%): 266 млн грн у 2023 проти 116,9 млн грн у 2022.

Також більш ніж удвічі (122%) приросли доходи у Херсонській області, де компанії згенерували 26,8 млн грн у 2023 році, що пов’язано зі звільненням територій Херсонщини. 

За офіційно поданою звітністю компаній бачимо, що найвищий приріст доходів у Донецькій області – 570%. Але це дані всього трьох компаній, котрі подали звітність. 

Нещодавно стало відомо, що серед директорів українських аеропортів найбільшу зарплату мав очільник «Борисполя» Олексій Дубревський – за 2023 рік він задекларував 3 млн 788 тис. грн зарплати. Про це йдеться в інфографіці видання «Слово і діло».

Сам Дубревський раніше заявляв, що аеропорт, хоч і закритий, але продовжує забезпечувати технічну готовність своїх інфраструктурних об'єктів та виробничих технологічних систем.

На другому місці за рівнем зарплати опинився виконувач обов'язків директора аеропорту в Запоріжжі Олександр Коняхін: у 2022 році отримав 1 млн 64,2 тис. грн зарплати, а у 2023-му – 1 млн 73,4 тис. грн.

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Теги: бізнес ресторан їжа Київ

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