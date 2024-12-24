Україна отримала перший транш від заморожених російських активів

США відправили Україні перший транш із запланованих $20 млрд

Україні від США надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що це перший транш із запланованих $20 млрд, які США готові виділити коштом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

«Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості. Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначило Міністерство фінансів, фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в межах Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії. Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.