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Шмигаль розповів про стан економіки України наприкінці року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль розповів про стан економіки України наприкінці року
фото з відкритих джерел

За 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення

Україна закінчує 2024 рік в умовах фінансової стійкості. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки», – зазначив він.

За словами глави українського уряду, понад 16 млрд євро Україна отримала від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже $5,4 млрд – за програмою співпраці з МВФ.

«Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш. Пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів», – додав прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, за 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн – на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

«Наступного року очікуємо залучити понад $38 млрд зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. А також отримати кошти від заморожених російських активів», – наголосив очільник українського уряду.

Нагадаємо, Україна починає отримувати перші кошти шляхом заморожених російських активів. Світовий банк надасть $2 млрд доларів через механізм DPL.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, ухваливши рішення про виділення Україні близько $1,1 млрд, які будуть спрямовані владою на бюджетну підтримку.

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Теги: економіка гроші Держбюджет Денис Шмигаль прем’єр-міністр

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