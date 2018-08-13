Українські банки підвищили ставки за депозитами



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Середня процентна ставка в гривні максимально зросла за депозитами на термін понад рік (на 0,06 п.п. до 12,47%)

За останній тиждень середні процентні ставки за депозитами зросли для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Середня процентна ставка в гривні максимально зросла за депозитами на термін понад рік (на 0,06 п.п. до 12,47%). Синхронно піднялася прибутковість вкладів строком від 3 до 6 місяців і від 6 до 12 місяців (на 0,01 п.п. до 12,13% і до 12,94% річних відповідно).

У той же час депозити в національній валюті на період від 1 до 3 місяців подешевшали на 0,04 п.п. до 10,11% річних. Вклади періодом до місяця як і раніше пропонують 6,26% річних. Не зазнали змін і безстрокові заощадження (7,6%).

Лідерами зростання прибутковості серед вкладів в доларах США стали заощадження терміном 3 до 6 місяців (на 0,07 п.п. до 2,03%). Депозити строком понад рік подорожчали на 0,03 п.п. і пропонують 2,84% річних. А вклади на період від півроку виросли в ціні на 0,02 п.п. до 2,55% річних.

Безстрокові заощадження в американській валюті пропонують 0,96% річних, а вклади на термін до місяця - 1,1% річних. Депозити періодом від 1 до 3 місяців пропонують 1,12% річних.

Максимально подорожчали вклади в євро на термін від 3 до 6 місяців. Зростання їх прибутковості становило 0,10 п.п., а пропонують вони тепер 1,44% річних. Вклади понад рік подорожчали на 0,06 п.п. до 2,08% річних. А вклади від півроку до року зросли в ціні на 0,05 п.п., їх прибутковість становить 1,82% річних.

Знизили вартість лише заощадження в європейській валюті на період до 1 місяця, на 0,05 п.п. до 0,63% річних. Вклади терміном від 1 до 3 місяців, як і раніше пропонують 0,92% річних. Безстрокові заощадження також залишилися без змін (0,58%).