Підприємці оголосили бойкот ініціативи Мін’юсту: деталі

Невиконання вимоги загрожує мільйону українських бізнесів штрафами до 51 тис. грн.

Міністерства юстиції, відповідно до свого наказу № 163 та Закону «Про протидію відмиванню злочинних доходів», опублікував нові вимоги до підприємців. Тепер власники українських бізнесів зобов’язані не просто розкрити Мін’юсту кількість своїх вкладників/акціонерів, а й повідомити про нього низку особистих даних. Утім, більшість підприємців проігнорували цю вимогу. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

«Більшість підприємців вимогу проігнорували, навіть всупереч погрозі штрафів (17-51 тис. грн). На початку жовтня міністр юстиції Денис Малюська назвав у своєму фейсбуці кількість тих, хто подав необхідні документи. 170 тисяч – це лише 18% від майже мільйона компаній та організацій», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Опендатабот, на створення схеми компанії та подачі її держреєстратору потрібно як мінімум дві години. «Мільйон українських компаній сумарно витратить на це 226 років – три повноцінні людські життя», – йдеться у повідомленні.

Зважаючи на фактичний бойкот ініціативи Мін’юсту, незадовго до жовтневого дедлайну було прийнято законопроєкт № 5807, який дав підприємцям відстрочку для збору документів до липня 2022-го.

Трохи пізніше у ВРУ був зареєстрований альтернативний законопроєкт № 6131-2, який має скасувати подачу інформації про бенефіціарів для багатьох організацій та підприємств. Також він скасує подачу бенефіціарами нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують особу, якщо такі документи вже подавалися під час реєстрації та з того часу вказана в них інформація не змінилася.

Проте законопроєкт № 6131-2 розглядається Верховною Радою вже чотири місяці.

«Багатьох зупиняє очевидна безглуздість процедури: зображення схеми компанії, яке надається Мін’юсту, не дасть держорганам жодних додаткових інструментів для аналізу, оскільки графічні дані не індексуються, не аналізуються і, відповідно, до них не застосовується пошук», – зазначив Олексій Іванкін, керівник Опендатабот.

До слова, народні депутати ухвалили закон, яким збільшили суму готівкових переказів, що не підлягають банківському фінансовому моніторингу.