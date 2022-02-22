Підвищення ренти призведе до скорочення власного видобутку газу на 2 млрд кубів – експерти при Кабміні

Уряд та депутати фракції «Слуга Народу» зареєстрували проекти законів про підвищення податків на видобуток газу в Україні до 69-74%

Експерти наголосили на необхідності напрацювати довгострокову і послідовну політику розвитку газової галузі

Підвищення ставок ренти на видобуток газу призведе до скорочення інвестицій і падіння власного видобутку на 2 млрд кубометрів або на 10%.

Про це йдеться в заяві експертів Центру економічного відродження при Кабінеті Міністрів.

«Зміна курсу на непрогнозовані фіскальні рішення зупинить інвестиційні проекти та вкотре сформує невпевненість в інвесторів, оскільки термін реалізації інвестиційних проектів у видобутку є тривалим, а обсяг капітальних інвестицій значним. (Як наслідок: – прим.) Скорочення власного видобування газу на 2 млрд м3 внаслідок виснаження існуючих свердловин та малої кількості нових. Погіршення енергетичної безпеки країни і збільшення її залежності від імпорту енергетичних ресурсів, зокрема з Росії», – йдеться в заяві.

В ЦЕВ наголосили на необхідності напрацювати довгострокову і послідовну політику розвитку галузі.

«В Україні діє Національна економічна стратегія до 2030 року, яка передбачає запровадження саме стимулюючої рентної ставки для нових, законсервованих та важкодоступних вуглеводнів. Такий крок сприятиме нарощуванню обсягів видобутку та в довгостроковій перспективі збільшить обсяг рентних платежів, а також вплине на зростання ВВП на 3% в наступні 10 років. Цей підхід є доцільним в контексті прагнення збільшення обсягу інвестицій та формування репутації країни із передбачуваною економікою», – наголосили експерти при Кабміні.

Нагадаємо, уряд та депутати фракції «Слуга Народу» зареєстрували проекти законів про підвищення податків на видобуток газу в Україні до 69-74%, що в 2-3 рази більше за поточний рівень. За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.