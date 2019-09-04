Українські заробітчани з початку року перерахували понад 100 млрд грн



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Зростання обсягу переказів в Україну є одним з ключових чинників зростання обсягів внутрішньої торгівлі

Обсяг валютних переказів фізичних осіб в Україну за січень-липень 2019 року зріс на 13,2% - до 106,3 млрд грн, що за офіційним курсом становить 4,2 млрд у доларовому еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на відповідні дані Національного банку України.

У відомстві відзначили, що зростання обсягу переказів в Україну є одним з ключових чинників зростання обсягів внутрішньої торгівлі.

«...поряд із зростанням купівельної спроможності домогосподарств, помірною ціновою динамікою на споживчому ринку, суттєвим зростанням споживчих настроїв, високими темпами споживчого кредитування і зростанням споживчого імпорту непродовольчих товарів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заробітчани у 2018 році переказали до України рекордну кількість грошей.

За даними Світового банку, у 2005 році Україна отримала переказів на 2,4 мільярда доларів США, у 2010-му - на 6,5 мільярда доларів США, а у 2015-му - майже на 8,5 мільярда доларів США.

Нагадаємо, експерти розвіяли міф, що українські заробітчани «миють туалети»в Європі.