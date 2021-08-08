Гонтарева з Лондона розказала, чим її розсмішили українські депутати

«Почитала закон про олігархів. Як на мене, він смішний»

Деолігархізацію в Україні потрібно було організовувати в 2014-2015 роках. Наразі відповідний законопроєкт викликає багато запитань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня глава Нацбанку Валерія Гонтарева.

«Деолігархізацію потрібно було робити ще в 2014-2015 роках. Але краще пізно, ніж ніколи. Подивимося, як зараз із цим впораються. Хоча, коли я прочитала закон про олігархів, то, як на мене, він сміхотворний – всі тепер захочуть мати медаль олігарха. Адже це набагато краще, ніж мати медаль ув'язненого», – підкреслила Гонтарева.

Ексглава Нацбанку акцентувала увагу на тому, що і раніше не можна було олігархам фінансувати партії. «Це зараз у проєкті закону написано. Згадайте, були великі розслідування, де показували, як бомжі фінансували партію Юлії Володимирівни. І що?» – нагадала Гонтарева.

Вона додала, що можна написати дуже багато законів, але якщо їх належно не імплементувати, все це перетворюється просто на профанацію. «Ми взагалі дивовижна країна – примудряємось навіть з хорошого починання зробити порнографію», – підкреслила Гонтарева.

Також колишня голова Нацбанку розповіла, що бачить оптимістичні тенденції в макроекономіці. «У нас досить диверсифікована економіка, IT-сектор прекрасно підріс, ми навіть не помітили, як це сталося», – розповіла Гонтарева.

Вона переконана, що був дуже показовий день, коли мільярдера Костянтина Жеваго оголосили в розшук в Інтерпол, а українець, який володіє 3% стартапу Revolut, став мільярдером. «Йде зміна парадигм, зміна поколінь. Той, хто робить великий світовий проєкт, став мільярдером, а мільярдер, який все, що можна, нахапав за державні гроші і гроші вкладників збанкрутілого банку «Фінанси і Кредит», став кримінальним злочинцем», – пригадала Гонтарева.

Нагадаємо, що 1 липня, під час позачергового засідання Верховної Рада депутати проголосували за основу проєкт закону №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Відомо, що закон про олігархів визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Додамо, що 15 квітня на засіданні РНБО Президент Володимир Зеленський анонсував розробку «фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні». Прийняття закону про олігархів мало б обмежити вплив великого бізнесу на політику.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію з нагоди другої річниці свого президентства. Насамперед він заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів.

У середині травня секретар РНБО анонсував внесення до Ради законопроєкту про статус олігархів.

Раніше секретар РНБО розповів, як визначити українського олігарха. Також Данілов заявив, що олігархами можуть визнати 13 осіб, але не назвав їхніх імен.

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