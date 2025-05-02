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Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала податкова за менш ніж місяць
фото з відкритих джерел

З березня Податкова служба розпочала моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів

1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд гривень зафіксувала податкова за менш ніж місяць – з 1 по 20 березня. Під нагляд потрапили 11 тис. осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році. Як передає «Главком», про це повідомляє Опендатабот.

В середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.

Зазнається, що з 1 березня 2025 року Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів.

«Новий інструмент контролю – доступ до Системи обліку даних РРО – дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку», – пояснюють аналітики.

Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності, проте ризики для порушників є. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 тис. до 85 тис. грн із конфіскацією майна. Додатково – до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.

Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.

Разом із тим, податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси тощо.

За словами нардепки, увага податкової зосереджена на тих, хто щомісяця продає сотні однакових нових товарів – на мільйони гривень, не сплачуючи податки. Йдеться про продажі, які не є реалізацією вживаних чи особистих речей.

До слова, податкова не штрафує продавців з Olx, Prom.ua, соцмереж та інших платформ за продаж особистих речей онлайн. Інформація про автоматичне відстеження всіх грошових переказів – неправдива.

Також деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію, що Податкова служба начебто отримає доступ до банківської таємниці. Нібито цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців, однак інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як зазначив нардеп, у комітеті не розглядається жоден законопроєкт, який передбачав би подібну ініціативу.

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Теги: податки штраф послуги

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