МВФ рекомендував Україні підвищити податки для наповнення бюджету – медіа

Йшлося про підвищення ставки податку на додану вартість, перехід до прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб та посилення детінізації економіки

Міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про підвищення деяких податків. Як передає «Главком», про це Forbes Ukraine розповіли джерела, які брали участь у зустрічах наприкінці квітня.

На зустрічах Україну представляли прем'єр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний разом із командами. «Ми маємо потенційний додатковий ресурс і без підвищення податків у 2025 році. Фокусувалися вже на 2026-му», – повідомив Марченко у письмовій відповіді Forbes Ukraine.

За словами співрозмовників видання, представники України та МВФ обговорювали підвищення податків. Йшлося про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), перехід до прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та посилення детінізації економіки.

Крім того, повідомив Марченко, було обговорено повну конфіскацію заморожених російських активів на користь України.

Перехід на прогресивну шкалу ПДФО передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також мимохіть згадувався «податок на розкіш», повідомили два чиновники.

Набагато більше, додало джерело, говорили про детінізацію економіки. МВФ, зокрема, стурбований можливим ухиленням від податків через спрощену систему.

Жодної конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки податків, не обговорювалося.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю «Главкому» заявив, що за цієї Верховної Ради податки підвищуватися вже не будуть.

До слова, за результатами деклараційної кампанії українці задекларували 326 млрд грн. Порівняно з попереднім роком це більше на 107 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Державної податкової служби Руслана Кравченка. Загалом українці подали понад 170 тис. декларацій. Найбільші суми задекларували мешканці Києва – 156 млрд грн.