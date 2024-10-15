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Україна може конфіскувати майно ухилянта у разі несплати штрафу від ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна може конфіскувати майно ухилянта у разі несплати штрафу від ТЦК
У разі стягнення до уваги в першу чергу беруть кошти у національній та іноземній валютах
фото з відкритих джерел

Якщо українець не сплатить штраф від ТЦК, то далі відбудеться примусове стягнення його коштів та майна

Якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Мін’юст на запит видання зазначив, що постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцеперебування його майна в порядку, встановленому законом.

Згідно з законодавством, штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо штраф не сплатити, то далі відбувається примусове стягнення коштів та майна боржника.

«Абзацом 1 ч. 1 статті 48 закону визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби). При цьому, згідно з ч. 2 статті 56 закону, арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника», – пише ЗМІ.

У разі стягнення до уваги в першу чергу беруть у національній та іноземній валютах, у тому числі на рахунках. Якщо їх немає або вони у недостатній кількості, то стягнення поширюється й на інше майно «в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця».

Якщо вказане майно у спільній власності, то стягнення стосується лише його часткою, що визначається судом. При цьому, якщо вказана сума не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (менш як 160 тис. грн), то стягнення не здійснюється стосовно єдиного житла боржника та земельної ділянки, на якому воно розташоване. Тоді виконавець має вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Нагадаємо, депутати хочуть дати можливість українцям, які досі жодного разу не були у ТЦК, сплатити 8,5 тис. грн штрафу за власною ініціативою через «Резерв+».

До слова, за п'ять місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено у судовому реєстрі. У більшості випадків суд скасовує штрафи.

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Теги: ТЦК штраф ухилянти Міністерство юстиції гроші майно

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