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Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища 1 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища 1 листопада
Завтра в Україні буде оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вдень 1 листопада в Україні буде оголошено штормове попередження

1 листопада в низці областей України очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 1 листопада в Україні, крім півдня та Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», – зауважують синоптики.

Також, за прогнозом синоптиків, на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ та області. Вдень 1 листопада пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий 

Нагадаємо, що 31 жовтня в Україні різко змінилася погода, яка принесла короткочасні дощі та посилення вітру. Водночас перший сніг прогнозуються на 2 листопада. 

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Теги: погода прогноз погоди Україна українці дощ снігопад шторм синоптик Укргідрометцентр

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