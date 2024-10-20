Каратимуть користувачів Telegram-каналів, які сповіщають про повістки: деталі від нардепа

Федієнко розповів про відповідальність за користування Телеграм-каналами про повістки

За перешкоджання закону діяльності Збройних Сил України та іншого військового формування введена кримінальна відповідальність

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, що якщо правоохоронці не зможуть встановити власників Telegram-каналів, які сповіщають про повістки, то каратимуть користувачів. Про це повідомляє Kyiv24.news.

Федієнко зауважив, що власники Telegram-каналів, які сповіщають підписників про розміщення блокпостів та місце перебування представників ТЦК, мають нести кримінальну відповідальність.

«Я там розумію, що, наприклад, якщо не буде відомо, хто адміністратор подібного телеграм-боту, то правоохоронці будуть намагатися витягувати тих, хто повідомив про розташування», – сказав нардеп.

Нардеп зауважив, що якщо громадянин України проїжджав повз блокпост та повідомив про це в чат-бот, то правоохоронна структура буде намагатись визначити його перебування. Зокрема, слідкуючи за людиною у тому ж самому телеграм-боті: «І таким чином через телефон будуть далі вже виходити на цього громадянина: можливо для того, аби проводити профілактичну бесіду».

Нардеп нагадав, що за перешкоджання закону діяльності Збройних Сил України та іншого військового формування введена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації щодо мобілізаційних заходів. Тому щодо осіб, які поширюють фейки про мобілізацію в Україні, будуть відкривати кримінальні провадження.