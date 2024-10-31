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Зеленський назвав причину, яка змусить українських біженців повернутися додому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав причину, яка змусить українських біженців повернутися додому
Як наголосив президент, повернення українців додому є складним питанням
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський вважає, що частина українців повернеться за кордону через відсутність соціальних виплат та підтримки

Західні лідери не проти залишити у своїх країнах працевлаштованих українських біженців, натомість із безробітними ситуація інакша – Європа вже шукає спосіб змусити повернутися їх в Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

Зеленський навів приклад з Німеччиною, де за його даними перебуває 1,1 млн українців, з яких мінімум 300 тис. не працюють та навіть не роблять спроб працевлаштуватися.

«І таких багато людей в усій Європі. Так чи інакше ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки за кордоном зникнуть. Це факт. Хочемо ми цього чи не хочемо», – пояснив україниський лідер

Президент наголосив, що західні лідери очікують поки суспільство почне протестувати проти виплат українцям. «Повірте мені вони (західні лідери – «Главком») будуть робити все, щоб припинити повністю їм допомагати, і таким чином ця частина українців (безробітних – «Главком») буде повертатися сюди (в Україну – «Главком»), бо це їх дім у будь-якому випадку», – додав він.

Нагадаємо, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. Про це пише німецька газета Bild. За її інформацією, з початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

До слова, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських біженців.

Теги: українці біженці Володимир Зеленський президент

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