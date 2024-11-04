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Мінекономіки розробляє альтернативний спосіб отримання «тисячі Зеленського» – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінекономіки розробляє альтернативний спосіб отримання «тисячі Зеленського» – ЗМІ
Мінекономіки зазначило, що кожна людина зможе отримати фінансову допомогу, навіть якщо вона не має смартфонів і доступу до «Дії»
фото з відкритих джерел

Українці зможуть отримати «тисячу Зеленського» через відділення «Укрпошти»

Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися. Про це повідомляє Унн з посиланням на пресслужбу відомства.

Як відомо, програма стартує з 1 грудня 2024 року і передбачає виплату 1 тис. грн кожному українцю, окрім тих, хто наразі перебуває за кордоном.

«Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента та уряду є підтримка кожного українця. Передбачається, що механізм програми «єПідтримка» буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон», – зазначила пресслужба Мінекономіки

Зазначається, що кожна людина зможе отримати допомогу, навіть ті, що не мають смартфонів і доступу до «Дії».

«Програма «єПідтримка» вже знайома українцям: під час ковіду та на початку повномасштабного вторгнення громадяни могли отримати одноразову грошову допомогу від держави. Зараз запроваджується аналогічна програма. Заявку на участь у програмі можна буде подати через Дію протягом грудня, січня або лютого. Для цього потрібно активувати картку Національний кешбек. Виплата надійде на цю картку. Витратити 1 тис. грн можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, покупку медикаментів, книжок або донат у фонди, що підтримують Сили оборони», – розповіли в Мінекономіки.

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала. 

Раніше повідомлялося, що Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

До слова, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

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Теги: Володимир Зеленський гроші Мінекономіки Укрпошта Дія

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