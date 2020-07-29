«Укркокс» виступив з різкою критикою ініціатив екологічного комітету Ради



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Голова «Укркокса» Анатолій Старовойт

Голова «Укркокса» наголошує, що законопроекти 3091, 3091-1 мають бути терміново відправлені на доопрацювання, а законопроект 3417 відкликати

Асоціація «Укркокс» різко розкритикувала законопроекти про державний екологічний контроль (№ 3091 та № 3091-1) та законопроект про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№ 3417). Відповідна позиція викладена у листі на адресу голови комітету з питань екологічної безпеки та природокористування Верховної Ради Олегу Бондаренку.

За словами Анатолія Старовойта, законопроектами передбачені надзвичайні повноваження державного органу нагляду, якому надається можливість проведення перевірок за заявами фізичних осіб або громадських организаций.

«На підставі яких даних фізична особа, або громадська організація робить висновок щодо звернення на предмет перевірок? Яка методика моніторингу екологічної безпеки? Державна екологічна інспекція на підставі таких заяв може зупиняти діяльність підприємств без звернення до суду, або накласти значні штрафи. Це не відповідає основним законодавчим положенням», - йдеться у листі.

Голова Укркокса наголошує на тому, що законопроекти 3091, 3091-1 мають бути терміново відправлені на доопрацювання, а законопроект 3417 відкликати.

Нагадаємо, 30 липня 2020 року Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування буде проведено круглий стіл щодо державного екологічного контролю. Так, до обговорення надаються проектів Законів про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091 від 19.02.2020), про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091-1 від 05.03.2020), про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 3417 від 30.04.2020).

Раніше з критикою законопроектів виступила ГС «Професійна асоціація екологів України». За словами експертів асоціації, прийняття цього законопроекту у короткостроковій перспективі дійсно може дещо покращити стан довкілля окремих аспектів, але шляхом повної зупинки і банкрутства підприємств. «Розуміючи спільну відповідальність за стан довкілля, ми не можемо, у такий скрутний для країни час, підтримувати відверто недосконалі законопроєкти, користь від яких сумнівна, а шкода — очевидна».