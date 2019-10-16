«Укрлендфармінг» Бахматюка завантажив на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі найбільші в мережі «Укрлендфармінгу» елеватори «Агротермінал Констракшин» та «Елеватор Агро» цілодобово приймають до 11 тисяч тонн зернових кожний

Наразі на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і тривають жнива - пресслужба агрохолдингу

Один з найбільших українських агрохолдингів «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка, відзвітував про надходження до власних елеваторів понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур врожаю 2019 року.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що в компанії повідомили, що наразі на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і тривають жнива.

Як розповів Володимир Сущенко, заступник генерального директора з питань зернозберігання та комбікормового виробництва групи компаній «Укрлендфармінг», станом на 16 жовтня до елеваторів компанії завантажили понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур як власного виробництва, так і від сторонніх поклажодавців.

«Якщо точніше – 1 млн 213 тис. тонн у заліковій вазі. Збір проходив згідно планового графіку. Звісно, цьому сприяли і погодні умови, а головне – належна підготовка елеваторних комплексів до збирального сезону. Наразі найбільші в мережі «Укрлендфармінгу» елеватори «Агротермінал Констракшин» та «Елеватор Агро» цілодобово приймають до 11 тисяч тонн зернових кожний. Збиральна кампанія продовжується».

«Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів країни, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в більше ніж 600 населених пунктах 22 областей України.