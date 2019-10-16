  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укрлендфармінг» Бахматюка завантажив на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю

    • Розсилка
    Наразі найбільші в мережі &laquo;Укрлендфармінгу&raquo; елеватори &laquo;Агротермінал Констракшин&raquo; та &laquo;Елеватор Агро&raquo; цілодобово приймають до 11 тисяч тонн зернових кожний - «Укрлендфармінг» Бахматюка завантажив на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю
    Наразі найбільші в мережі «Укрлендфармінгу» елеватори «Агротермінал Констракшин» та «Елеватор Агро» цілодобово приймають до 11 тисяч тонн зернових кожний

    Наразі на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і тривають жнива - пресслужба агрохолдингу

    Один з найбільших українських агрохолдингів «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка, відзвітував про надходження до власних елеваторів понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур врожаю 2019 року. 

    Про це повідомили в пресслужбі компанії.

    Зазначається, що в компанії повідомили, що наразі на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і тривають жнива.

    Як розповів Володимир Сущенко, заступник генерального директора з питань зернозберігання та комбікормового виробництва групи компаній «Укрлендфармінг», станом на 16 жовтня до елеваторів компанії завантажили понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур як власного виробництва, так і від сторонніх поклажодавців.

    «Якщо точніше – 1 млн 213 тис. тонн у заліковій вазі. Збір проходив згідно планового графіку. Звісно, цьому сприяли і погодні умови, а головне – належна підготовка елеваторних комплексів до збирального сезону. Наразі найбільші в мережі «Укрлендфармінгу» елеватори «Агротермінал Констракшин» та «Елеватор Агро» цілодобово приймають до 11 тисяч тонн зернових кожний. Збиральна кампанія продовжується».

     «Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів країни, що  займається вирощуванням зернових і олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в більше ніж 600 населених пунктах 22 областей України.

    Читайте також
    Олег Бахматюк UkrLandFarming Укрлендфармінг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ