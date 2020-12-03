  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн

    графіка
    • Розсилка
    Дефіцит коштів Пенсійного фонду досяг 18,4 млрд грн - Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн
    Дефіцит коштів Пенсійного фонду досяг 18,4 млрд грн

    Видатки ПФУ за січень-листопад 2020 року склали 435,3 млрд грн

    Доходи Пенсійного фонду України (ПФУ) за одинадцять місяців склали 416,9 млрд грн, а видатки - 435,3 млрд грн.

    Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

    Згідно з оприлюдненою інфографікою, доходи ПФУ за січень-листопад 2020 року становили 416,9 млрд грн. При цьому видатки за цей період склали 435,3 млрд грн. Таким чином, дефіцит коштів ПФУ за дев'ять місяців досяг 18,4 млрд грн.

    Зазначається, що власні надходження ПФУ за дев'ять місяців склали 251 млрд грн, а ще 165,9 млрд грн становили надходження у Пенсійний фонд з державного бюджету.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн
    Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн
    Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн

    До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Нагадаємо, українцям перерахували пенсії: хто з грудня отримуватиме більше.

    Читайте також:
    Теги: економіка гроші Україна фінанси Пенсійний фонд пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies