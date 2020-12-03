Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн

Видатки ПФУ за січень-листопад 2020 року склали 435,3 млрд грн

Доходи Пенсійного фонду України (ПФУ) за одинадцять місяців склали 416,9 млрд грн, а видатки - 435,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, доходи ПФУ за січень-листопад 2020 року становили 416,9 млрд грн. При цьому видатки за цей період склали 435,3 млрд грн. Таким чином, дефіцит коштів ПФУ за дев'ять місяців досяг 18,4 млрд грн.

Зазначається, що власні надходження ПФУ за дев'ять місяців склали 251 млрд грн, а ще 165,9 млрд грн становили надходження у Пенсійний фонд з державного бюджету.

До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

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