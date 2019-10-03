Укрзалізниця планує запустити ще один швидкісний потяг до Херсона
Наразі спостерігається збільшення пасажиропотоку до Херсона - Кравцов
В Укрзалізниці планують до 2020 року запустить іще один швидкісний поїзд за маршрутом «Київ-Херсон».
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці з посиланням на голову компанії Євгена Кравцова.
Кравцов зазначив, що наразі спостерігається збільшення пасажиропотоку до Херсона.
«Тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямі. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні потяги «Інтерсіті» та нічний», - сказав керівник Укрзалізниці під час робочої поїздки до Херсона.
У пресслужбі інформують, що на сьогодні у сполученні «Київ-Херсон» курсують швидкісний потяг «Інтерсіті» №766 та нічний пасажирський поїзд №102.
Як повідомлялося, керівник Укрзалізниця Євген Кравцов пообіцяв влаштувати «джихад» в компанії.
До слова, до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів.