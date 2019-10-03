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    Суспільство

    Укрзалізниця планує запустити ще один швидкісний потяг до Херсона

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    На сьогодні у сполученні &laquo;Київ-Херсон&raquo; курсують швидкісний потяг &laquo;Інтерсіті&raquo; №766 та нічний пасажирський поїзд №102 - пресслужба Укрзалізниці - Укрзалізниця планує запустити ще один швидкісний потяг до Херсона
    На сьогодні у сполученні «Київ-Херсон» курсують швидкісний потяг «Інтерсіті» №766 та нічний пасажирський поїзд №102 - пресслужба Укрзалізниці

    Наразі спостерігається збільшення пасажиропотоку до Херсона - Кравцов

    В Укрзалізниці планують до 2020 року запустить іще один швидкісний поїзд за маршрутом «Київ-Херсон».

    Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці з посиланням на голову компанії Євгена Кравцова.

    Кравцов зазначив, що наразі спостерігається збільшення пасажиропотоку до Херсона.

    «Тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямі. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні потяги «Інтерсіті» та нічний», - сказав керівник Укрзалізниці під час робочої поїздки до Херсона.

    У пресслужбі інформують, що на сьогодні у сполученні «Київ-Херсон» курсують швидкісний потяг «Інтерсіті» №766 та нічний пасажирський поїзд №102.

    Як повідомлялося, керівник Укрзалізниця Євген Кравцов пообіцяв влаштувати «джихад» в компанії.

    До слова, до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів.

    Київ Укрзалізниця потяг Херсон
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