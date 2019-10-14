Україні розвивати «розумні» енергомережі допоможе Huawei
До кінця 2019 року на ринку відновлюваної енергетики України з’являться, зокрема, такі рішення Huawei, як інвертор 185KTL для великих сонячних електростанцій, інвертор 100KTL-M1 для комерційних і промислових сонячних електростанцій
Китайська корпорація Huawei заявляє про співробітництво з Україною у розвитку відновлюваної енергетики та «розумних» енергомереж, і підписання меморандуму між Huawei Ukraine та Державною інноваційно фінансово-кредитною установою.
Про це повідомили в представництві Huawei в Україні.
У представництві зазначили, що до кінця 2019 року на ринку відновлюваної енергетики України з’являться такі рішення Huawei, як інвертор 185KTL для великих сонячних електростанцій, інвертор 100KTL-M1 для комерційних і промислових сонячних електростанцій, інвертор 50KTL-M0 для побутових або комерційних сонячних електростанцій, а також трифазний побутовий інвертор 3-20KTL-M0.
У Huawei наголосили, що іноваційні рішення компанії дозволяють швидко та ефективно реалізовувати проєкти.
«Компанія Huawei активно впроваджує інноваційні рішення, що швидко та ефективно вирішують завдання відновлюваної та розумної енергетики в усьому світі. Укладання меморандуму між компанією Huawei Ukraine та ДІФКУ забезпечить нові можливості для реалізації в Україні проектів у цій сфері», — сказав директор українського підрозділу Huawei Solar Inverter Ян Донг.
Наразі компанія Huawei продовжує інвестувати у наукові дослідження та розвиток інновацій й цифрових технологій у сферах ШІ, 5G, хмарних сервісів, IoT та відновлюваної енергетики, щоб забезпечити новий досвід та конкурентні рішення для клієнтів в Україні та в усьому світі.
Як повідомлялось, Huawei заснована в 1987 році, є приватною компанією, що повністю належить її співробітникам.
В Україні Huawei представлена трьома бізнес-підрозділами: Carrier, Consumer і Enterprise Business Group.