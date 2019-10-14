В Google Maps з'явився голосовий навігатор для людей з вадами зору
Люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут
Програма може розповідати людині про місцеперебування
У мобільному додатку Google Maps з'явилися функції для людей з вадами зору.
Програма може супроводжувати людину під час піших прогулянок, постійно розповідаючи про її місцеперебування.
Як зазначили у блозі компанії, голосові повідомлення додатку схожі на оголошення в громадському транспорті.
Під час подорожі Google Maps буде повідомляти людині, чи не збилася вона з правильного шляху, скільки залишилося до наступного повороту і чи є попереду пішохідний перехід. Так люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут.
Функція доступна для Android і iOS. Наразі озвучка доступна лише англійською та японською мовами, решту розробники планують додати згодом.