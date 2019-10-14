В Google Maps з'явився голосовий навігатор для людей з вадами зору



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Люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут

Програма може розповідати людині про місцеперебування

У мобільному додатку Google Maps з'явилися функції для людей з вадами зору.

Програма може супроводжувати людину під час піших прогулянок, постійно розповідаючи про її місцеперебування.

Як зазначили у блозі компанії, голосові повідомлення додатку схожі на оголошення в громадському транспорті.

Під час подорожі Google Maps буде повідомляти людині, чи не збилася вона з правильного шляху, скільки залишилося до наступного повороту і чи є попереду пішохідний перехід. Так люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут.

Функція доступна для Android і iOS. Наразі озвучка доступна лише англійською та японською мовами, решту розробники планують додати згодом.