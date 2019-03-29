«Укрзалізниця» придумала, як фільтрувати постачальників олив



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Згідно з законодавством, замовник не може вимагати від учасників документи, не передбачені законодавством

Кінцевий термін подачі пропозицій на участь у тендері - 9 квітня, а аукціони пройдуть в середині травня

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» має намір закупити олив та мастильних матеріалів на суму 534 млн грн. У тендерній документації компанія вимагає дотримання недійсних ГОСТів. Через ці умови, участь у тендері зможуть взяти лише кілька традиційних учасників. Про це з посиланням на Prozorro повідомляє портал enkorr.com.ua.

Зазначається, підприємство має намір закупити моторні, гідравлічні та індустріальні оливи та мастильні матеріали. Кінцевий термін подачі пропозицій - 9 квітня, а аукціони пройдуть в середині травня.

Видання наголошує, що у тендерній документації ЦОП визначив вимоги, яким відповідають лише деякі компанії. Зокрема, для участі в закупівлі учасник повинен пройти процедуру допуску до застосування, що «Укрзалізниця» впровадила в кінці 2017 року.

«Відповідно до стандарту СТП-Н 04-009 діє до: 2017 «Масла і мастила для рухомого складу, машин і механізмів АТ «Укрзалізниця». Порядок допуску до застосування «(Додаток № 11 до тендерної документації), введеного в дію наказом АТ «Укрзалізниця» від 13.12.2017 № 765, масла та мастильні матеріали повинні пройти процедуру допуску до застосування», - йдеться у повідомленні.

Тим часом, згідно з законодавством, галузеві стандарти застосовуються виключно на добровільних засадах, а замовник не може вимагати від учасників документи, не передбачених законодавством.

Крім того, в наказі АТ «Укрзалізниця» №765 відзначається, що здійснення процедури «допуску до експлуатації» масла на рухомому складі проводиться по ГОСТ 15.001. Однак ГОСТ 15.001 втратив чинність з 1 січня 2019 року. Таким чином «Укрзалізниця» посилається на недійсний документ під час впровадженні процедури «допуску до застосування» масел.

Також процедурою передбачено відсилання на міждержавні стандарти - ГОСТи, що Україна скасувала ще в 2015 році.

«Zалізніця без Корупції» також пише, що за останні два роки «Укрзалізниця» закупила масла майже 1,2 млрд грн. Єдиними постачальниками є компанії «Азмол» і «Агринол». Посередниками в реалізації продукції виступають компанії «Міро» і група компаній з орбіти «Трейд Коммодити».