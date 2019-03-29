В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві



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У деяких вагонах колісні пари відірвало від основи Фото: Інформатор

Колії, де сталася аварія, не належать «Укрзалізниці»

Схід вантажних вагонів в районі станції «Київ-Деміївська» стався через незадовільне утримання під’їзних колій, що не належать «Укрзалізниці». Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Вчора, 28 березня 2019 року, о 22:42 в районі станції Київ-Деміївська на під’їзних коліях, що не належать «Укрзалізниці», стався схід семи вантажних вагонів. Зазначена інфраструктура перебуває на балансі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», яке не входить до складу «Укрзалізниці», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, причиною сходу став незадовільний стан колій внаслідок неналежного їх утримання з боку власника, зазначили в УЗ.

Наразі фахівці ліквідовують наслідки сходу.

Затримок поїздів через інцидент не зафіксовано.

Створена комісія для розслідування причин випадку.

Як повідомлялося, на маневровій гілці з рейок зійшли сім вагонів вантажного поїзда.