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    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві

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    <span>У деяких вагонах колісні пари відірвало від основи&nbsp;</span> - В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    У деяких вагонах колісні пари відірвало від основи 
    Фото: Інформатор

    Колії, де сталася аварія, не належать «Укрзалізниці»

    Схід вантажних вагонів в районі станції «Київ-Деміївська» стався через незадовільне утримання під’їзних колій, що не належать «Укрзалізниці». Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

    «Вчора, 28 березня 2019 року, о 22:42 в районі станції Київ-Деміївська на під’їзних коліях, що не належать «Укрзалізниці», стався схід семи вантажних вагонів. Зазначена інфраструктура перебуває на балансі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», яке не входить до складу «Укрзалізниці», - йдеться в повідомленні.

    За попередньою інформацією, причиною сходу став незадовільний стан колій внаслідок неналежного їх утримання з боку власника, зазначили в УЗ.

    Наразі фахівці ліквідовують наслідки сходу.

    Затримок поїздів через інцидент не зафіксовано.

    Створена комісія для розслідування причин випадку.

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    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    В «Укрзалізниці» назвали причину сходу з рейок потяга в Києві
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, на маневровій гілці з рейок зійшли сім вагонів вантажного поїзда.

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