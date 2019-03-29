Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)



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Частина вагонів лежать на боці Фото: Інформатор

Сім вагонів зійшли з рейок, частина з них перекинулися

У п'ятницю, 29 березня, в Києві поблизу вулиці Промислової стався інцидент на залізничних коліях. На маневровій гілці з рейок зійшли сім вагонів вантажного поїзда.

Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів працівник залізниці, їм повідомили про інцидент ще вранці, і коли саме все сталося, він не знає. При цьому чоловік зазначив, що це серйозний інцидент. Частина пошкоджених вагонів нові.

Що стало причиною інциденту, буде відомо тільки після проведення низки експертиз.

На даний момент частина вагонів лежать на боці, а у деяких колісні пари відірвало від основи вагона. Також зламані рейки.

Обійшлося без постраждалих.

Деталі інциденту з'ясовуються.