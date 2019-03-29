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    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)

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    Частина вагонів лежать на боці - Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)
    Частина вагонів лежать на боці
    Фото: Інформатор

    Сім вагонів зійшли з рейок, частина з них перекинулися

    У п'ятницю, 29 березня, в Києві поблизу вулиці Промислової стався інцидент на залізничних коліях. На маневровій гілці з рейок зійшли сім вагонів вантажного поїзда.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів працівник залізниці, їм повідомили про інцидент ще вранці, і коли саме все сталося, він не знає. При цьому чоловік зазначив, що це серйозний інцидент. Частина пошкоджених вагонів нові.

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    Що стало причиною інциденту, буде відомо тільки після проведення низки експертиз.

    На даний момент частина вагонів лежать на боці, а у деяких колісні пари відірвало від основи вагона. Також зламані рейки.

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    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)
    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)
    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)
    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)
    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)
    Аварія на залізниці: у Києві зійшов з рейок вантажний потяг (фото, відео)

    Обійшлося без постраждалих.

    Деталі інциденту з'ясовуються.

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