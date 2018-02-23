«Укрзалізниця» розробила проект експреса з Києва до Борисполя
- Сьогодні, 03:23
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Протягом декількох тижнів «Укрзалізниця» планує завершити ухвалення всіх документів
«Укрзалізниця» розробила проектну документацію для запуску швидкісного потягу, який курсуватиме з Києва до Борисполя.
Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
«Після наради у прем’єр-міністра минулого тижня ми почали минулої п’ятниці роботу. Станом на зараз уже є проектна документація. Протягом декількох тижнів ми плануємо завершити ухвалення всіх документів, почати роботи не пізніше квітня-травня і завершити до кінця 2018 року», - розповів Кравцов.
Він упевнений, що проект буде успішним.
Нагадаємо, 16 лютого на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв запустити цьогоріч швидкісну залізницю з Києва до Борисполя. Цей план передбачає будівництво чотирьох кілометрів додаткової залізничної колії. Більшу частину шляху потяги курсуватимуть тими коліями, які вже існують.
В уряді обіцяють, що шлях з вокзалу до аеропорту потяг долатиме за 35 хвилин. Вартість квитка складатиме від 80 до 120 гривень.