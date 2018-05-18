«Укрзалізниця» з 30 травня підвищить вартість квитків

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Квиток «Укрзалізниці»

Доплачувати не доведеться, якщо квиток куплений до 30 травня, в тому числі і на більш пізні дати

ПАТ «Укрзалізниця» з 30 травня підвищить тарифи на пасажирські перевезення на 12%.

Відповідний наказ буде опубліковано 29 травня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Доплачувати не доведеться, якщо квиток куплений до 30 травня, в тому числі і на більш пізні дати.

Другий етап підвищення - також на 12% - відбудеться з 1 жовтня. В цілому в 2018 році індексація складе 25%.

Як пояснюють в компанії, остання індексація тарифів на 12% на пасажирські перевезення проводилася в жовтні 2014 року. Тим часом до теперішнього часу фактичний ріст індексу споживчих цін склав 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції – 206,3%.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» має намір провести перше підвищення вартості квитків до 20 травня.

Перше підвищення планувалося з 1 квітня (крім приміських). Але «Укрзалізниці» довелося його відкласти, оскільки відповідний наказ Міністерства інфраструктури ще не був узгоджений.