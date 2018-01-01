«Укрзалізниця» змінила порядок формування ціни на користування вантажними вагонами

В «Укрзалізниці» сподіваються побороти корупцію у сегменті вантажних перевезень

19 лютого почав діяти новий порядок визначення плати за використання власних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» у процесі перевезення вантажів. Відтепер плату за користування власними вантажними вагонами «Укрзалізниця» формує на ринкових умовах, як і інші власники рухомого складу. «На сьогодні клієнти Укрзалізниці



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В «Укрзалізниці» сподіваються побороти корупцію у сегменті вантажних перевезень

19 лютого почав діяти новий порядок визначення плати за використання власних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» у процесі перевезення вантажів. Відтепер плату за користування власними вантажними вагонами «Укрзалізниця» формує на ринкових умовах, як і інші власники рухомого складу.

«На сьогодні клієнти Укрзалізниці вже уклали 5243 нових договорів. Для прискорення реєстрації в автоматизованих системах ми пропонуємо підписувати договори не в паперовому, а в електронному вигляді», — зазначив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.



Він відзначив, чому процес дерегуляції є важливим:

- Дерегуляція дозволить збільшити надходження коштів на розвиток компанії - очікуємо більше 3 млрд грн;

- Ми розраховуємо також, що такий крок унеможливить корупційні схеми в цьому сегменті;

- Очікуємо ліквідації штучного дефіциту вагонів та зниження вартості перевезення для кінцевого споживача за рахунок вирівнювання співвідношення попиту та пропозиції вагонів на ринку.

Раніше повідомлялося, що Кабімін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» та схвалив планований випуск облігацій на 2 мільярди гривень.