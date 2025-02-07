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«Вірус Крупи». Правоохоронці трусять депутатів-інвалідів місцевих рад

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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«Вірус Крупи». Правоохоронці трусять депутатів-інвалідів місцевих рад
Слідство має інформацію про суми коштів, нарахованих та виплачених депутатам обласних рад у вигляді пенсій за інвалідністю
ілюстративне фото/Нацполіція

Нацпол перевіряє законність оформлення групи інвалідності під час війни

Головне слідче управління Національної поліції вилучає низку медико-експертних справ, у яких є інформація про оформлення групи інвалідності депутатами місцевих рад. Як з’ясував «Главком», починаючи з кінця січня 2025 року, один зі столичних судів задовольнив клопотання слідства і видав понад 20 ухвал про надання доступу до медичної документації депутатів.

За даними досудового розслідування, наразі перевіряються відомості щодо посадовців обласних центрів медико-соціальної експертизи та депутатів обласних рад, які протягом військового стану, «зловживаючи службовим становищем з метою власного збагачення, шляхом підробки документів, без проходження відповідних обстежень, незаконно отримали довідки про наявність інвалідності».

У результаті депутати-інваліди набули право на отримання коштів у вигляді пенсій, а також отримали відстрочку від проходження служби в ЗСУ.

У судових ухвалах, зокрема, є згадки про депутатів Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької та Хмельницької обласних рад, у яких з’явилася інвалідність, починаючи з 24 лютого 2022 року.

«Вірус Крупи». Правоохоронці трусять депутатів-інвалідів місцевих рад фото 1
«Вірус Крупи». Правоохоронці трусять депутатів-інвалідів місцевих рад фото 2
У судових ухвалах є згадки про депутатів Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької та Хмельницької обласних рад, у яких з’явилася інвалідність, починаючи з 24 лютого 2022 року
У судових ухвалах є згадки про депутатів Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької та Хмельницької обласних рад, у яких з’явилася інвалідність, починаючи з 24 лютого 2022 року
витяги з судового реєстру

Із власних джерел та за допомогою реєстру декларацій «Главком» ідентифікував окремих обранців, які з початку повномасштабної війни отримують пенсійні виплати. Зокрема, у Вінницькій облраді – депутати Микола Форманюк (за 2023 рік задекларував 62,2 тис. грн пенсійних виплат, за 10 місяців 2024 року – 151,1 тис. грн), Михайло Паньків (у 2022 році – 2,6 тис. грн пенсії, у 2023 році – 31,3 тис. грн), Олег Стукан (групу інвалідності призначено наприкінці 2024 року).

У Хмельницькій облраді під час війни отримали інвалідність відразу три депутати які не були ні на фронті і не досягнули пенсійного віку: Ігор Гай (фракція «За майбутнє»), Сергій Зозуля (фракція «Слуга народу») і Михайло Демчишин (фракція «Слуга народу»). Що цікаво: Демчишин спочатку не вніс відомості про пенсію до декларації за 2023 рік. Але цю помилку обранець усунув у виправленому варіанті річної декларації.

Крім того, на початку листопада 2024 року Нацполіція завдяки судовій ухвалі витягнула інформацію про суми коштів, нарахованих та виплачених депутатам обласних рад у вигляді пенсій за інвалідністю. Дані було одержано стосовно понад 1 тис. осіб.

Як повідомляв «Главком», ще восени 2024 року правоохоронці отримали доступ до медичної документації працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів, котрим встановлено групу інвалідності під час воєнного стану. 

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

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Теги: депутат війна гроші розслідування поліція пенсія МСЕК

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