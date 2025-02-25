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Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Іван Гаврилюк: Такі контракти дадуть змогу українським виробникам планувати свою роботу, залучати інвестиції та розвивати технології
фото ілюстративне з відкритих джерел

Закупівельна агенція Міноборони вже уклала контракти з українськими виробниками на суму 208 млрд грн

Міністерство оборони України запропонувало українським виробникам зброї укладати трирічні контракти. У відомстві вважають, що це забезпечить стабільність постачання та посилить Збройні сили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

За словами першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, такі контракти дадуть змогу українським виробникам планувати свою роботу, залучати інвестиції та розвивати технології.

«Разом з Генеральним штабом ЗСУ визначили низку пріоритетних зразків українського озброєння та військової техніки. Це та зброя, яка критично важлива для української армії для здобуття переваги на полі бою», – заявив посадовець.

Закупівельна агенція Міноборони вже уклала контракти з українськими виробниками на суму 208 млрд грн. За ці кошти ЗСУ отримають:

  • артилерійські системи;
  • боєприпаси;
  • протитанкові ракетні комплекси;
  • міномети;
  • бойові броньовані машини;
  • техніку РЕБ;
  • важкі дрони-бомбери;
  • інше необхідне обладнання.

Виробники, які хочуть брати участь у постачаннях, мають пройти процедуру кодифікації, забезпечити серійне виробництво та рівень локалізації не менше ніж 50%.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило держпідприємство «Цифрова Армія», яке інтегруватиме інноваційні технології в оборонну сферу та співпрацюватиме з приватним сектором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Структура працюватиме над впровадженням сучасних технологій у військовій сфері. Це стосується як бойових систем, так і застосунків «Резерв+» та «Армія+», які спрощують військовий облік та управління даними.

До слова, з початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 людей. Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%. Про це повідомив «Главком» із посиланнямна Міністерство оборони.

Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

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Теги: зброя інвестиції Міноборони машини технології озброєння

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