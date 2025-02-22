Членкиня МСЕК Дніпропетровщини за один день прикупила квартиру, ділянку і будинок

Через тиждень після придбання нерухомості медикиня поповнила і свій автопарк

Лікарка-терапевтка, реабілітологиня Наталія Носова подала декларацію у зв'язку зі звільненням із Дніпропетровського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). У ній медикиня вказала придбання у 2024 році одразу кількох об'єктів нерухомості та автомобіля. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

За один день, 29 січня 2024 року, Носова стала власницею квартири площею 63,4 кв. м, земельної ділянки площею три сотки й житлового будинку площею 136,9 кв. м у Дніпрі. При цьому вартість зазначена лише у нової квартири – 543,3 тис. грн.

скриншот із реєстру декларацій

Що цікаво: напередодні медикиня позбулася квартири, якою володіла з 2014-го. Її вартість і площа, згідно з попередньою декларацією, повністю збігаються з тими, яке має придбане у 2024-му житлом.

скриншот із реєстру декларацій

Також із торішніх покупок лікарки – легковий автомобіль Mazda CX-5 2018 року випуску. Придбаний він буквально за тиждень після покупки нової нерухомості. Вартість авто у декларації не вказана, утім ринкова ціна на таку модель коливається від 700 тис. грн до 1 млн грн. За три роки до «Мазди» Носова прикупила Subaru Forester 2018 року випуску. Обійшлося їй тоді це авто всього у 70 тис. грн. Хоча ціна на ринку нині приблизно вдесятеро вища.

скриншот із реєстру декларацій

За майже повний рік колишня членкиня МСЕК отримала 228,7 тис. грн зарплати і 100,2 тис. грн пенсії.

На банківських рахунках Носової зберігається 600 тис. грн. А готівкою лікарка тримає ще 150 тис. грн, $25 тис. і 5 тис. євро.

Раніше «Главком» повідомляв, що член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син, що працює в університеті й отримує скромну зарплату, придбав квартиру за 1,73 млн грн.

Крім того, лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу ВЛК Галицько-Франківського ТЦК Львова, у щорічній декларації вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. На прохання «Главкома» медикиня пояснила, як це можливо.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного МСЕК Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.