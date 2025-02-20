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Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрат для самої компанії – УСПП

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрат для самої компанії – УСПП
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» має бути економічно обґрунтованим, інакше компанія зазнає втрати – УСПП

Питання ефективності залізничних перевезень залишається критично важливим для української економіки в умовах війни та значних втрат у транспортній інфраструктурі. Адже підвищення вантажних тарифів на 37%, яке ініціює «Укрзалізниця», призведе до втрат як бізнесу, так і самої компанії. Про це йшлося під час експертного обговорення, організованого Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП).

На зустрічі за участі представників уряду, «Укрзалізниці», вітчизняних металургійних, аграрних, машинобудівних асоціацій, експертів та аналітиків обговорили стан ринку вантажних перевезень, а також наслідки запланованого підвищення тарифів для промисловості та економіки загалом.

«Саме по собі підвищення тарифів без компенсаторних заходів матиме негативний ефект. Важливим є не лише економічне обґрунтування змін, а й адаптація стандартів вантажоперевезень до міжнародних вимог у зв’язку з євроінтеграційними процесами. Також ключовим є пошук фінансових ресурсів, серед яких державно-приватне партнерство та залучення іноземних інвестицій. Відтак, є необхідність чітких стратегій і програм модернізації «УЗ», – зазначив президент УСПП Анатолій Кінах.

Як зазначив Олександр Полупан, заступник голови асоціації «Українських залізничних вантажовідправників», підвищення тарифів «УЗ» є однією з причин зростання собівартості промвиробництва і цін на таку продукцію. Наприклад, у 2022 році вони збільшилися на 47%, у 2024-му – на 18%. Чергове підвищення тарифів зумовить скорочення залізничних вантажоперевезень і перехід на автотранспорт, що створить додаткове навантаження на автошляхи.

Директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк вважає: бізнес в Україні втратить 10 млрд грн від підвищення тарифів «УЗ». Компромісний варіант має передбачати розв’язання проблеми із крос-субсидіюванням пасажирських перевезень, звільненням залізниці від сплати акцизів та частково – плати за землю.

Також учасники наголосили на важливості запуску Національної комісії регулювання транспорту, який передбачено законопроєктом №12142, а підхід до реформування «УЗ» має бути комплексним, і передбачати пошук компромісних рішень між підвищенням тарифів та підвищенням якості вантажоперевезень, адресного підходу до галузей-експортерів. Крім того, «Укрзалізниця» та уряд мають краще комунікувати із бізнесом та експертами, сюди належить і прозорість та публічність фінансового плану «УЗ».

Як відомо, експортні залізничні перевезення у 2025 можуть скоротитися, якщо будуть підвищені вантажні тарифи, оскільки «Укрзалізниця» хоче провести їхню індексацію на 37%. Таке рішення призведе до додаткового збільшення логістичних витрат тільки підприємств ГМК на 8-10 млрд грн. Торік вантажі ГМК займали понад 45% експортних перевезень залізницею.

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Теги: економіка Україна залізниця перевезення бізнес Укрзалізниця тарифи

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