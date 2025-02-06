На Одещині затримано двох підозрюваних у диверсії за завданням спецслужб РФ (фото)

У СБУ додали, що двох приятелів затримали під час виконання замовлення

Зловмисниками виявилися двоє приятелів, віком 17 та 18 років

Служба безпеки України затримала двох хлопців, 17 та 18 років, за підозрою у вчиненні диверсії на замовлення РФ. Вони нібито намагались пошкодити залізничні колії на Одещині. Про це 6 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі та пресслужбі СБУ.

За даними слідства, жителі Білгород-Дністровського району у месенджері телеграм отримали замовлення від співробітника спецслужб РФ – за гроші вчинити диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській області.

«Юнаки погодили з куратором план диверсії, обрали ділянку залізниці та підготували необхідні інструменти. Наприкінці січня вони демонтували частину залізничних елементів на відрізку 20 метрів та встановили штирі на рейки. Це могло спричинити катастрофічні наслідки – сходження потягів із рейок, загибель пасажирів і руйнування стратегічних вантажів», – зазначили у прокуратурі.

4 фото На весь екран







У СБУ додали, що двох приятелів затримали під час виконання замовлення. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України, за що загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.