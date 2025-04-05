Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» маніпулює тарифами, щоб зберігати власну неефективність – президент «Укрметалургпрому»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» маніпулює тарифами, щоб зберігати власну неефективність – президент «Укрметалургпрому»
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» має припинити гратися у фінансові фокуси і діяти в інтересах ринку – Каленков

Державний монополіст Укрзалізниця замість того, аби оптимізувати мережу, продовжує утримувати нерентабельні маршрути. Така маніпуляція даними дає фальшиву картину збитковості перевезень. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Маніпуляція даними дає фальшиву картину збитковості перевезень руди, хоча насправді саме вона субсидує як пасажирські перевезення, так і нерентабельні вантажі, для перевезення яких потрібна розгалужена і реально збиткова інфраструктура», – вказав Каленков.

Він підкреслив, що такі маніпуляції створюють абсолютно викривлений ринок, у якому вантажовласники не мають стимулів переводити логістику на більш вигідні моделі, як-от групові чи маршрутні відправки. Бо тарифи не стимулюють ефективність.

«Насамперед потрібно запровадити справедливу доплату за використання малодіяльної інфраструктури. Це має бути перший крок. Далі – повна зміна принципу тарифоутворення: тарифи мають залежати від типу перевезення – маршрутні, групові, повагонні. Наступний крок – облік витрат за кожним конкретним перевезенням. Це дозволить нарешті побачити реальну рентабельність, а не фіктивну картинку, створену маніпуляціями», – наголосив Каленков.

Також він зауважив, що інфраструктура, яка не може бути самоокупною через значні витрати на її утримання та відсутність протягом вже тривалого часу достатнього платоспроможного попиту, який може покрити ці витрати, має бути законсервована, а витрати на її утримання оптимізовані.

«Ми працюємо у всіх тарифних класах і ми готові платити економічно обґрунтований тариф. Але ми не готові платити за маніпуляції та обман з боку менеджменту «УЗ», який уникає вирішення системних проблем та у черговий раз хоче перекласти тягар вже непідйомних витрат на плечі тих, хто ще хоч якось працює», – акцентував експерт.

Готовність до проведення коректних розрахунків та вирішення складних питань щодо оптимізації збиткової діяльності залізничної монополії – це й буде справжній тест на чесність та професійність для менеджменту компанії, резюмував експерт.

Як відомо, раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіталл Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця завод перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Трамп вводить «тарифи на острови», він не про ананаси думає
Трамп, мита та пінгвіни. Для чого він це робить?
Сьогодні, 14:24
Трамп не оперує категоріями стандартної економіки
Що насправді хоче досягти Трамп введенням мит?
Вчора, 14:22
Air Canada оголосила, що з березня скоротить кількість рейсів до США на 10%
Туристи з Канади не їдуть до США: авіакомпанії масово скасовують рейси
7 березня, 08:57
Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення: деталі
25 березня, 19:59
Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів
Сайт «Укрзалізниці» не працює: як купити квитки та які бонуси обіцяє компанія
26 березня, 16:16
Переговори щодо TikTok призупинені через тарифні суперечки між США та Китаєм
​Reuters: Угоду з TikTok призупинено через позицію Китаю щодо нових тарифів США
Сьогодні, 00:28
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
Чому нові мита від США не поширюються на РФ? Відповідь Білого дому
3 квiтня, 06:19
Внаслідок пожежі на суднобудівному заводі є постраждалі
У російському Петрозаводську загорівся суднобудівний завод (відео)
3 квiтня, 12:45
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
«Укрзалізниця» має показати калькуляцію вантажного тарифу – голова Ради директорів об'єднання «Укркольормет»
3 квiтня, 15:35

Економіка

«Укрзалізниця» маніпулює тарифами, щоб зберігати власну неефективність – президент «Укрметалургпрому»
«Укрзалізниця» маніпулює тарифами, щоб зберігати власну неефективність – президент «Укрметалургпрому»
Чи вдарять нові мита Трампа по українській економіці? Президент відповів
Чи вдарять нові мита Трампа по українській економіці? Президент відповів
Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи
Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи
Верховний Суд України підтвердив право власності британської компанії Premiorri на 100% корпоративних прав української дочірньої компанії
Верховний Суд України підтвердив право власності британської компанії Premiorri на 100% корпоративних прав української дочірньої компанії
Заводи російської НЛМК продовжують працювати у ЄС, попри активну співпрацю з російським ВПК – розслідування
Заводи російської НЛМК продовжують працювати у ЄС, попри активну співпрацю з російським ВПК – розслідування
ЄБА просить продовжити касовий метод ПДВ в енергетиці через борги і фінансовий тиск
ЄБА просить продовжити касовий метод ПДВ в енергетиці через борги і фінансовий тиск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
13K
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
9930
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
9300
Обман керівництва та голод. Російський командир розповів, чому здався у полон ЗСУ
6234
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Вчора, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua