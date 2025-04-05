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​Reuters: Угоду з TikTok призупинено через позицію Китаю щодо нових тарифів США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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​Reuters: Угоду з TikTok призупинено через позицію Китаю щодо нових тарифів США
Переговори щодо TikTok призупинені через тарифні суперечки між США та Китаєм
фото з відкритих джерел

Як відомо, Трамп продовжив термін продажу TikTok ще на 75 днів

Переговори щодо продажу американських активів TikTok тимчасово заморозили, оскільки Китай висловив намір відхилити угоду у відповідь на нещодавно запроваджені президентом США Дональдом Трампом взаємні тарифи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ​Reuters.

Агенство зазначає, що цього тижня сторони вже досягли попередньої домовленості про створення нової компанії, яка б управляла операціями TikTok у США, де більшість акцій належала б американським інвесторам, а китайська компанія ByteDance зберігала б менше 20% акцій.

Однак після оголошення Трампом нових тарифів на імпорт, включаючи 34% мито на китайські товари, Китай дав зрозуміти, що не схвалить цю угоду без додаткових переговорів щодо тарифів. ​

Повідомляється, що у відповідь на це президент Трамп підписав указ про продовження терміну для завершення угоди ще на 75 днів, зазначивши, що адміністрація працює над тим, щоб TikTok залишався доступним для американських користувачів.

За словами Трампа, його адміністрація «наполегливо працювала» над угодою «про порятунок TikTok», досягнувши значного прогресу.

«Угода вимагає додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних дозволів. Ми сподіваємося продовжувати сумлінно працювати з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими взаємними тарифами. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з TikTok і Китаєм, щоб закрити угоду. Ми не хочемо, щоб TikTok «пішов у тінь», – заявив американський президент.

Як відомо, 17 січня цього року Верховний суд США підтримав заборону TikTok у Штатах, яка була ухвалена Конгресом та підписана колишнім президентом Джо Байденом у квітні 2024 року. 

Крайній термін для продажу TikTok спливав 19 січня, але президент Трамп підписав перший указ, що надає 75-денну відстрочку для потенційної угоди.

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Теги: тарифи Китай TikTok США

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