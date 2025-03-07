Туристи з Канади не їдуть до США: авіакомпанії масово скасовують рейси

Канадці масово відмовляються від поїздок США, а авіакомпанії змінюють кількість рейсів

Багато канадців викреслили США зі звичного списку маршрутів. Якщо так продовжуватиметься, авіакомпанії Канади анулюють рейси, а турменджери можуть прогоріти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Туристичні компанії та авіаперевізники зіткнулися з безпрецедентним обвалом ринку – канадці не хочуть їхати до Сполучених Штатів. Агентство Flight Centre Travel Group Canada повідомило, що у лютому кількість бронювань поїздок до американських міст скоротилася на 40% у порівнянні з лютим минулого року. Кожен п'ятий клієнт скасував поїздку до США за останні три місяці.

Причина на поверхні – неповажна та жорстка риторика на адресу Канади з боку Білого дому. На тарифні погрози канадці негативно відреагували майже одразу. Наприклад, ще в січні авіакомпанія Air Canada, флагманський перевізник країни, оголосила, що з березня скоротить кількість рейсів на 10% у Флориду, Лас-Вегас та Аризону. Адже раніше це були найпопулярніші напрямки під час весняних канікул.

Про відтік авіапасажирів заявила і WestJet. При цьому авіакомпанія уточнила: кількість бронювань до інших сонячних країн, таких як Мексика та Карибський басейн, збільшилася. За даними Cirium, у березні кількість рейсів бюджетного перевізника Flair Airlines до США скоротилася на 24% порівняно з минулим роком. Число рейсів Air Transat впало на 12%, а Sunwing Airlines взагалі скасувала всі свої польоти до США.

Комерційні перевезення теж впали – покупці та продавці припиняють ділові відносини через загальну невизначеність на тлі тарифної війни. Причому, як пише агентство, мандрівники не виявляють жодних ознак того, що змінять свою поведінку навіть після ліквідації тарифів.

Канадський долар, що впав до мінімуму в останні місяці, робить невигідним перебування у США. У результаті багато канадців виставляють будинки та квартири на продаж – особливо у Флориді, пише канадська преса.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики до 2 квітня. У свою чергу Канада призупиняє раніше запланований другий етап введення тарифів на більш ніж 4 тис. видів товарів із США також до цієї дати.