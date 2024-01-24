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Зеленій енергетиці два роки поспіль недоплачують майже 50%, – «Гарантований покупець»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зеленій енергетиці два роки поспіль недоплачують майже 50%, – «Гарантований покупець»
Як повідомляється, найменший рівень розрахунків – нижче 50% – спостерігався у травні-липні 2023 року, а найбільше – понад 90% було тільки в січні та листопаді
фото з відкритих джерел

Інвестори в зелену енергетику два роки недоотримують половину доходу

Підприємства відновлюваної енергетики України за 2022 рік отримали лише 55% від необхідного обсягу надходжень, за 2023 рік – лише 60%, свідчить статистика ДП «Гарантований покупець». 

Як повідомляється, найменший рівень розрахунків – нижче 50% – спостерігався у травні-липні 2023 року, а найбільше – понад 90% було тільки в січні та листопаді. Водночас за 2022 рік, найгіршими за показниками розрахунків є березень (20,8%), травень (19,2%), червень (26,9%), липень (31,7%), а найкращими січень та листопад – 100% і 90,6% відповідно.

Також зазначається, що борг «Укренерго» за послугу зі збільшення частки відновлюваної енергетики станом на 18 січня 2024 року складає 31,5 млрд грн.

Нагадаємо, на думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі в умовах війни та на перспективу.

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець вважає, що Кабмін має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енер

Теги: Кабмін статистика Укренерго гроші альтернативна енергетика

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