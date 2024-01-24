Зеленій енергетиці два роки поспіль недоплачують майже 50%, – «Гарантований покупець»

Як повідомляється, найменший рівень розрахунків – нижче 50% – спостерігався у травні-липні 2023 року, а найбільше – понад 90% було тільки в січні та листопаді

Інвестори в зелену енергетику два роки недоотримують половину доходу

Підприємства відновлюваної енергетики України за 2022 рік отримали лише 55% від необхідного обсягу надходжень, за 2023 рік – лише 60%, свідчить статистика ДП «Гарантований покупець».

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Як повідомляється, найменший рівень розрахунків – нижче 50% – спостерігався у травні-липні 2023 року, а найбільше – понад 90% було тільки в січні та листопаді. Водночас за 2022 рік, найгіршими за показниками розрахунків є березень (20,8%), травень (19,2%), червень (26,9%), липень (31,7%), а найкращими січень та листопад – 100% і 90,6% відповідно.

Також зазначається, що борг «Укренерго» за послугу зі збільшення частки відновлюваної енергетики станом на 18 січня 2024 року складає 31,5 млрд грн.

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Нагадаємо, на думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі в умовах війни та на перспективу.

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець вважає, що Кабмін має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енер