Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії
На суді чоловік пояснив, що вважає рішення ВЛК упередженим
фото з відкритих джерел

Чоловік заявив, що має хронічні хвороби, проте до медиків останні 20 років не звертався

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок військово-лікарської комісії. Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, чоловік 7 серпня 2023 року за викликом прийшов до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловік отримав «бойову повістку» та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився.

На суді чоловік пояснив, що він дійсно пройшов ВЛК та отримав повістку, проте ухилився від служби в армії, оскільки він вважає рішення ВЛК «упередженим, таким, що не враховує наявність у нього хронічних захворювань, які, на його переконання, перешкоджають проходженню військової служби». Він додав, що, попри це, рішення ВЛК не оскаржував та до медиків останні 20 років не звертався.

Вирок суду
Вирок суду
фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

Читайте також: Бронь від мобілізація для багатих. Чому це дуже погана ідея
Теги: Кабмін мобілізація чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Страждати і розділяти біль, перемагати і програвати у війні мають всі, разом і поруч»
Бронь від мобілізація для багатих. Чому це дуже погана ідея
2 сiчня, 19:25
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні настільки важлива
2 сiчня, 00:50
Зараз наша спільна користь № 1 – це перемога у війні
Мобілізація та справедливість
30 грудня, 2023, 10:58

Суспільство

На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії
На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії
Львівська мережа фаст-фуду звинуватила росіян у крадіжці бренду
Львівська мережа фаст-фуду звинуватила росіян у крадіжці бренду
Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до ЗСУ
Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до ЗСУ
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
В Україні названо слово 2023 року
В Україні названо слово 2023 року
Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреще (фото, відео)
Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреще (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
29K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
25K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
24K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
22K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
20K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua