На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії

Чоловік заявив, що має хронічні хвороби, проте до медиків останні 20 років не звертався

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок військово-лікарської комісії. Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними суду, чоловік 7 серпня 2023 року за викликом прийшов до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловік отримав «бойову повістку» та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився.

На суді чоловік пояснив, що він дійсно пройшов ВЛК та отримав повістку, проте ухилився від служби в армії, оскільки він вважає рішення ВЛК «упередженим, таким, що не враховує наявність у нього хронічних захворювань, які, на його переконання, перешкоджають проходженню військової служби». Він додав, що, попри це, рішення ВЛК не оскаржував та до медиків останні 20 років не звертався.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вирок суду фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.