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Duty Free: Кабмін встановив норми продажу цигарок та алкоголю в одні руки

Христина Петренко
glavcom.ua
Duty Free: Кабмін встановив норми продажу цигарок та алкоголю в одні руки
Контроль запроваджено на час дії воєнного стану
фото ілюстративне

Кабінет Міністрів прийняв рішення про обмеження для ліквідації схеми ухилення від сплати податків

2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю одній особі протягом однієї доби. Такі норми щодо продажу продукції у магазинах Duty Free встановив Кабінет міністрів на своєму засіданні. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

«Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free)», – йдеться в повідомленні.

Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби (орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю).

З цією метою постановою запроваджено Порядок обміну інформацією між Держприкордонслужбою, ДПС, Держмитслужбою та магазинами Duty Free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Раніше повідомлялось, що в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш. Про це вона заявила в етері телемаратону.

На її думку, тут варто говорити про прогресивні ставки, тобто якщо людина заробляє найменше, вона не повинна платити більше навіть зараз, на відміну від тих, хто отримує умовно 20 тис. грн доходу і більше. «Якщо це новий айфон, який 60-70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатковим митом. Якщо ви заробляєте від 20 тис. грн, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І це б допомагало утримувати наше військо», – наголосила Підласа.

Крім того, за словами нардепки, у межах пошуку додаткових джерел фінансування мобілізованих можна подумати і про податок на розкіш, оскільки в Україну продовжують завозити дорогу техніку та автівки.

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Теги: Кабмін податки алкоголь тютюнові вироби

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