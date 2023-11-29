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Державна митна служба спростила відстеження оформлення посилок з-за кордону

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Державна митна служба спростила відстеження оформлення посилок з-за кордону
Новий онлайн-сервіс дозволяє відстежувати міжнародні поштові та експрес-відправлення
фото з відкритих джерел

Для відстеження статусу потрібно зробити кілька простих кроків 

Державна митна служба України створила для українців новий онлайн-сервіс, який дозволяє моніторити статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Про це повідомляється на єдиному Урядовому порталі.

«Єдине вікно для міжнародної торгівлі» Державної митної служби України – це сервіс не тільки для учасників зовнішньоекономічної діяльності, а й для громадян», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що користувачі можуть швидко встановити статус проходження відправлення на митниці, ввівши в особистому кабінеті відповідний номер. Для цього необхідно увійти до особистого кабінету і додатково вказати ту адресу електронної пошти, яку було надано оператору або відправнику. Потім користувач отримає повний протокол проходження посилки через процес митного оформлення.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що статус виконувача обов’язків керівника Митниці виправданий до прийняття відповідних законів про перезавантаження. Він додав, що цей статус дозволяє достатньо швидко звільнити людину.

До слова, експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук повідомив, що Державна податкова служба та Державна митна служба у більшості випадків програють у судах справи проти бізнесу. 

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Теги: Державна митна служба митниця українці

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