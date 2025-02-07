Уряд виділив 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині

Понад два роки Миколаїв без централізованої питної води

Кабінет міністрів виділив 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів в Миколаївській області. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг.

«Ухвалюємо необхідні рішення, аби прискорити виконання всіх робіт та мінімізуємо ризики їх несвоєчасного завершення.Завдання перед відповідальними відомствами — завершити роботи в максимально стислі терміни, аби Миколаїв знову мав стабільне водопостачання», – зазначив він.

Нагадаємо, понад два роки місто-Герой України Миколаїв без централізованої питної води. 12 квітня 2022 року росіяни, котрі наступали на Півдні, підірвали водогін з річки Дніпро. До середини травня 2022-го мешканці Миколаєва взагалі не мали води – її довозили машинами з сусідніх населених пунктів. Водночас за цей час комунальні служби запустили тимчасовий водогін до річки Південний Буг.

Як відомо, вартість будівництва водогону для Миколаєва було знижено до 5 млрд грн. Раніше ця сума становила 8,7 млрд грн. Вдалося змінити техніко-економічне обґрунтування та вийти на значно меншу суму, ніж планувалось раніше.

«Главком» раніше писав, що центральна влада по-справжньому взялася на проблему з питною видою для Миколаєва лише навесні 2024 року. 29 квітня Кабмін вніс зміни до постанови, передбачивши будівництво водозабору з річки Південний Буг, що у місті Нова Одеса Миколаївської області та магістрального водогону, яким планується пустити питну воду для миколаївців.

До очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина зрушити це питання з мертвої точки намагався попередній урядовий тандем – віцепрем’єр Олександр Кубраков і керівник Держвідновлення Мустафа Найєм, які один за одним втратили посади у травні та червні 2024-го. Їхні зусилля виявилися безуспішними. Дійшло навіть до того, що представництво ЄС в Україні направило «чорну мітку» Найєму, дорікнувши неспроможністю вчасно освоїти 150 млн євро на проєкти відновлення, у тому числі на будівництво водогону в Миколаївській області. Натомість уже звільнений керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури перевів стрілки на очільника уряду Дениса Шмигаля, який нібито не давав грошей на фінансування будівництва водогону для Миколаєва.

З призначенням у вересні нового віцепрем’єра Олексія Кулеби та нового глави Держвідновлення Сергія Сухомлина справа зрушила з місця.

Понад 400 тис. мешканців міста до сьогодні залишаються без централізованого постачання питної води. Задля розв'язання цієї проблеми Агентство відновлення починає будівництво нового водозабору з Південного Бугу та водогону від Нової Одеси до Миколаєва. Очікується, що новий водогін запрацює до кінця серпня 2025 року.