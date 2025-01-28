В Україні з'явиться поштовий банк: Шмигаль розповів деталі

Мінрозвитку передасть акції Першого інвестиційного банку «Укрпошті»

«Укрпошта» отримає акції PINbank, який раніше належав російському олігарху Євгену Гінеру. Це дозволить створити в Україні поштовий банк, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що уряд передав акції Першого інвестиційного банку до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті».

«Таким чином створюємо поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності», – каже він.

За словами Шмигаля, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. Кошти підуть на фінансування пріоритетних статей бюджету.

PINbank перейшов у державну власність у 2023-2024 роках після того, як Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до росіянина Євгена Гінера та стягнув у дохід держави активи росіянина.

PINbank засновано 1997 року. На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за дев'ять місяців минулого року становив 30 млн грн.

Нагадаємо, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони залежать виключно від об’єму.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.