Зачарований тендер. Хто прибере руїни перед вокзалом у Мукачеві?

У 2024 році місцева влада чотири рази безуспішно оголошувала тендер на реконструкцію площі біля залізничного вокзалу

Під час війни у Мукачеві Закарпатської області відновлюється реконструкція привокзальної площі, яку було розпочато ще у 2021 році. Як з’ясував «Главком», управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради 10 січня уклало договір на проведення робіт із приватним підприємством «Карпат-Буд». Вартість послуг підрядника – 15,6 млн грн.

Варто зазначити: у 2024 році Мукачівська міська ради чотири рази оголошувала тендер на реконструкцію площі біля залізничного вокзалу, однак торги не відбувалися через те, що в них не брав участі жоден учасник. Із цієї причини остання закупівля була проведена без використання електронної системи, тобто без відкритих торгів. Компанія «Карпат-Буд» стала єдиним учасником аукціону. Роботи фінансуються з місцевого бюджету й мають завершитися до кінця 2025 року.

Жителі Мукачева скаржаться на занедбаний стан привокзальної площі фото: glavcom.ua

«Технічні характеристики та вартість робіт затверджені на основі проєктно-кошторисної документації, яка отримала позитивний експертний висновок виданий ТОВ «Екоекспертиза», – зазначили в Мукачівській міськраді.

Реконструкція привокзальної площі в Мукачеві передбачає демонтаж старої кам’яної бруківки з проїжджої частини і заміну її на асфальтове покриття. Тротуари мають викласти новою бруківкою, а біля входу в залізничний вокзал розмістити дві велосипедні стоянки на 15 паркомісць. На площі влаштують кругову розв’язку з кільцем, проведуть благоустрій та встановлять вуличне освітлення.

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«Главком» за допомогою пошуково-аналітичної системи 007, яка збирає дані про використання публічних коштів, підрахував: у попередні роки вже було витрачено 888,7 тис. грн на роботи, технагляд та коригування проєктно-кошторисної документації за вказаним об’єктом.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, підрядник «Карпат-Буд» зареєстрований у Мукачеві у 2002 році з мільйоном гривень статутного капіталу. Володіє фірмою Галина Голод.

Цікава деталь. За даними місцевих ЗМІ, у 2011 році посадовців підприємства «Карпат-Буд» визнано винними у загибелі трьох працівників під час демонтажу 99-тонного крану на території колишнього Свалявського лісокомбінату. Зазначається, що загиблі не пройшли інструктаж та перевірку знань з охорони праці, а підприємство не мало права на виконання цих робіт. На цю кримінальну справу у серпні 2024 року звернуло увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) після того, як «Карпат-Буд» виграв тендер на будівництво будинку жалоби в селі Дийда Берегівського району з очікуваною вартістю 2,4 млн грн. Після листа з БЕБ Великобийганська сільська рада скасувала закупівлю.

«Главком» звернувся за коментарем до начальника відділу капітального будівництва Мукачівської міської ради Михайла Желізника. За його словами, реконструкцію привокзальної площі почали ще у 2021 році, адже вона «була в жахливому стані». Тоді тендер на 10 млн грн виграло місцеве підприємство «П.К. Плюс М». Однак на початку повномасштабного вторгнення РФ міськрада розірвала угоду з підрядником через відсутність можливості оплачувати з бюджету капітальні видатки.

Нині на повну реконструкцію з місцевого бюджету виділено приблизно 16 млн грн.

На повну реконструкцію привокзальної площі в Мукачеві з місцевого бюджету виділено приблизно 16 млн грн фото: glavcom.ua

На запитання, чи не могла реконструкція зачекати до завершення війни, Желізник відповів: «Те, що ми вже відреконструювали у 2021-2022 роках, почало руйнуватися через те, що не довели роботи до кінця. Ми й так максимально відкладали продовження робіт. Але місцеві мешканці жаліються, постійно отримуємо скарги. Скаржаться також і переселенці, які до нас приїжджають. Тому прийняли рішення продовжити роботи».

Щодо репутації підрядника чиновник заявив: про інцидент із загибеллю працівників у 2011 році чув, але не вважає це підставою для розірвання угоди, оскільки роботи потребують термінового виконання, а «Карпат-Буд» – єдині, хто зголосився їх виконати.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Дніпропетровщині влада уклала договір із ТОВ «Автомагістраль-Південь» на проєктування та будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод із балки Свистунова вартістю 457,22 млн грн.

Єлизавета Жабська, «Главком