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Науковці вперше створюватимуть розробки на замовлення держави: уряд затвердив проєкти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Науковці вперше створюватимуть розробки на замовлення держави: уряд затвердив проєкти
На розробку рішень у проєктах, пов'язаних з різними сферами, учені матимуть два роки
фото з відкритих джерел

Минулого року міністерства сформували технічне завдання на наукові розробки

Українські науковці створять 22 розробки за замовленням держави. На це буде виділено понад 186 млн грн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначив Федоров, раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Водночас минулого року різні міністерства сформували технічне завдання на наукові розробки, а сьогодні Кабінет міністрів затвердив список наукових проєктів.

«Це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки – це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості», – каже він.

Чим займатимуться вчені:

  • посилення національної безпеки;
  • розвиток енергетики – технології для отримання водневого палива;
  • агровиробництво – подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;
  • розвиток медичних технологій – нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі штучного інтелекту;
  • подолання наслідків екологічної катастрофи, ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища;
  • цифровізація і штучний інтелект.

На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію – понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.

Нагадаємо, у 2024 році держава вперше сформувала замовлення на наукові розробки. Міністерства сформували 25 технічних завдань і тем для розробок. У списку – навігаційні системи БпЛА, розпізнавання об’єктів за допомогою ШІ, технології водневого палива та інші.

До слова, китайські вчені розробили ультраточний атомний годинник NIM-TF3, який здатний «значно змінити хід майбутніх військових конфліктів».

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Теги: наука Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України уряд

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