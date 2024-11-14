Понад два роки без питної води. Мер прифронтового Миколаєва розказав, як виживає півмільйонне місто

Кількість населення Миколаєва станом на 2024 практично повернулася на довоєнний рівень

Понад два роки місто-Герой України Миколаїв без централізованої питної води. 12 квітня 2022 року росіяни, котрі наступали на Півдні, підірвали водогін з річки Дніпро. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Ситуація майже, як у Другу світову». Миколаїв без води: як держава рятує місто».

«Окупанти настільки боялися, що українська армія цими трубами може дійти до Херсона і його деокупувати, що підірвали водогін. І це не жарт», – пригадує у розмові з «Главкомом» міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

До середини травня 2022-го мешканці Миколаєва взагалі не мали води – її довозили машинами з сусідніх населених пунктів. Водночас за цей час комунальні служби запустили тимчасовий водогін до річки Південний Буг.

Однак це не вихід. Міський голова пояснює: вода з Бугу має підвищений вміст солі, річка біля міста впадає у Чорне море. Відповідно, цю воду не можна споживати в їжу, а лише використовувати як технічну. Через високу концентрацію солей у Миколаєві щоденно стається кілька десятків проривів у мережі. Позитивом є те, що попри все місту вдалося зберегти систему водовідведення.

Наразі кількість населення Миколаєва станом на 2024 практично повернулася на довоєнний рівень. Наразі у місті проживає 430 тис. людей (із них 50 тис. внутрішньо переміщених осіб). До війни у місті проживало 470 тис. осіб.

Мер Олександр Сєнкевич зауважує: проблему з питною водою частково вдалося розв’язати за рахунок пробурених свердловин – їх вже понад 240. Обладнання з фільтрами до них закупили іноземні партнери. Завдяки цьому миколаївці безкоштовно беруть очищену воду (при кип'ятінні вона доходить до стану питної). Також містом курсують трамвай та тролейбус-водовіз.

«Ситуація майже, як у Другу світову війну: люди з бутлями ходять по воду до свердловин», – констатує очільник Миколаєва.

За словами Сєнкевича, у місті майже зупинилося велике виробництво. Але місцева влада оцінює перспективи відбудови повоєнної економіки. Зокрема, нині спільно з ООН чиновники працюють над оновленням Генерального плану, куди внесли створення технопарку. А це додаткове споживання води. Тому вже сьогодні Миколаїв сигналізує Державному агентству відновлення: потужність нового водозабору має бути не менше 120 тис. куб. м води за добу.

Нагадаємо, під час атаки дронів на Миколаїв пошкоджено 28 житлових будинків, 12 нежитлових приміщень, два магазини, адміністративна будівля, також згоріло два авто. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках.

До слова, російська армія пошкодила дамбу Курахівського водосховища у Донецькій області. Варто зазначити, що нижче за течією від пошкодженої дамби на Курахівському водосховищі продовжує прибувати вода. Однак підтоплення будинків наразі не зафіксовано.