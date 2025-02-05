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У Дніпрі вперше будинок, пошкоджений «шахедом», відновлює жіночий будівельний батальйон

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Дніпрі вперше будинок, пошкоджений «шахедом», відновлює жіночий будівельний батальйон
У лютому минуло року у будинок влучив ворожий безпілотник
Фото: Дніпровська міська рада

У 2024 році багатоповерхівка зазнала пошкоджень через влучання безпілотника. Зараз будівлю почали реконструювати з допомогою жінок-будівельників

Перший в Україні жіночий будівельний батальйон працює на відновленні зруйнованого росіянами житлового будинку у Дніпрі. Мешканців двох під’їздів відселили, а будівлю почали реконструювати. Про це пишуть на сайті Дніпровської міської ради.

У будинку працює Іванна – переселенка із Запоріжжя, яка переїхавши у Дніпро здобула фах плиточниці-лицювальниці та приєдналася до жіночого будівельного батальйону.

«Ми проходимо практику у підрядника. Зараз укладаємо плитку на кухні однієї з квартир. Тут працювати легше, адже менше електрики й комунікацій, ніж, наприклад, у ванній. Роботи вже завершили у двох квартирах. Близькі відмовляли, не хотіли, щоб я йшла в цю сферу. Я розумію, що це вважається нежіночою справою, але мені подобається. Наша робота дуже ювелірна – навіть міліметрова похибка впливає на якість виконаного об’єкта», – розповідає Іванна.

За словами директора ТОВ «Дніпро-будсервіс» Богдана Ольшанського, наразі відчувається нестача кадрів, оскільки близько 30% співробітників мобілізовано. Цей  будинок став першим, де працює жіночий будівельний батальйон. Він каже, що у роботах задіяно 16 жінок віком від 30 до 50+.

Жінки почали освоювати «чоловічі» професії
Жінки почали освоювати «чоловічі» професії
Фото: Дніпровська міська рада

Крім того, цей будинок став першим у Дніпрі, який повністю відновлюють після ракетного удару. Вже відновлено системи тепло- й водопостачання, частково відремонтовано каналізацію. Газопостачання запустять одночасно для всіх після завершення основних робіт – до кінця лютого.

Цей будинок перший, де працює жіночий будівельний батальйон
Цей будинок перший, де працює жіночий будівельний батальйон
Фото: Дніпровська міська рада

Очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич зазначила, що жіночий будівельний батальйон утворився через те, що на ринку праці відчувається дефіцит робітничих професій.

«Жінки мають можливість пройти навчання, стажування та отримати робоче місце. Для учениць, які мешкають за межами Дніпра, на час навчання передбачено проживання в гуртожитку. Після завершення навчання студентки отримають свідоцтва про освіту та зможуть працевлаштуватися в будівельних компаніях міста. Тих, хто мріє про власний бізнес, навчать реєструвати ФОП, складати бізнес-план та інших важливих аспектів підприємництва. Окрім того, передбачено грант у вигляді будівельних інструментів. Усі кошти на навчання переселенок надають благодійна організація «Пліч-о-пліч» (м. Бахмут) та німецький фонд «Diakonie Katastrophenhilfe»», – розповіла Янушкевич.

Нагадаємо, з початку роботи центрів рекрутингу української армії 8053 людини вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з них – жінки. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

«Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу, демонструє їхню активну участь у захисті країни. Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БпЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у нашу спільну перемогу», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Як відомо, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

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Теги: Дніпро бізнес навчання будинок робота будівництво

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У Дніпрі вперше будинок, пошкоджений «шахедом», відновлює жіночий будівельний батальйон
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